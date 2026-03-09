Virginia Aravena fue designada como nueva fiscal regional de Tarapacá en reemplazo de Trinidad Steinert

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a Virginia Aravena Hormazábal como nueva fiscal regional de Tarapacá, en reemplazo de Trinidad Steinert, quien dejó el cargo en enero tras ser nominada como futura ministra de Seguridad de José Antonio Kast.

La abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y con estudios de postgrado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, asumirá sus funciones el lunes 23 de marzo.

Su trayectoria comenzó en la Defensoría Penal Juvenil de Tarapacá y Arica, donde fue abogada jefa regional entre 2003 y 2004.

Posteriormente ingresó al Ministerio Público como abogada asistente en la Fiscalía de Alto Hospicio, donde más tarde se convirtió en fiscal adjunta titular, especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. Luego se desempeñó en delitos violentos, contra la propiedad y homicidios.

Entre 2016 y 2024 ejerció como fiscal adjunta jefe de Alto Hospicio, y en agosto de 2024 pasó a ser fiscal adjunta en la misma entidad.

La nominación de Aravena se concretó luego de que la Corte de Apelaciones de Iquique presentara una terna con tres candidatos: Hardy Torres, de la Unidad de Drogas de Alto Hospicio; Gonzalo Valenzuela, persecutor jefe de Iquique; y la propia Aravena, finalmente escogida por Valencia.

