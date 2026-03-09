Incautan más de 7.400 plantas de cannabis sativa en el sector Quebrada El Maqui en el Maule

Carabineros logró incautar más de 7 mil 400 plantas de cannabis sativa en el sector Quebrada El Maqui comuna de Romeral, región del Maule.

En el marco del "Plan de Erradicación de Cultivos de Cannabis Sativa 2025 - 2026", con el apoyo con apoyo de la Sección Aérea en el Helicóptero Institucional y del Grupo de Operaciones Policiales especiales (Gope) Maule, se pudo detectar 6 corrales artesanales, donde se mantenían plantas de cannabis en proceso de crecimiento.

Ante esta situación, funcionarios policiales llegaron al lugar y tras diversas diligencias hallaron 7.409 plantas de cannabis sativa, hidratadas y en proceso de crecimiento.

Por instrucción de la Fiscalía, las plantaciones fueron destruidas en el mismo lugar y una muestra derivada al Servicio de Salud.

