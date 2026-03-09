Fiscalía y PDI asestan nuevo golpe al narcotráfico con incautación de más de dos toneladas de cannabis en Antofagasta

Un nuevo golpe al narcotráfico concretó la Fiscalía Regional de Antofagasta y la Policía de Investigaciones (PDI), tras la incautación de más de dos toneladas de cannabis y la detención de un integrante de una organización criminal transnacional que operaba en la Macrozona Norte del país.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Antofagasta, dependiente de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Norte de la PDI, y es fruto del trabajo mancomunado entre ambas instituciones, el cual constituye un nuevo hito en la lucha frontal que libra el Estado chileno contra este tipo de bandas.

Es preciso hacer notar que solo en lo que va de 2026, la Fiscalía Regional de Antofagasta ha logrado la incautación de más de 17 toneladas de drogas en distintos procedimientos, lo que representa un incremento del 528% respecto al mismo período de 2025.

De igual modo, desde octubre de 2023, fecha en que el fiscal Juan Castro Bekios, asumió la conducción del Ministerio Público, el total de drogas incautadas en la región asciende a 82 toneladas y 649 kilos, cifra sin precedentes en la historia de la persecución penal en Chile.

INVESTIGACIÓN

Respecto al reciente procedimiento, diligencias investigativas realizadas por BRIANCO permitieron establecer que una organización criminal utilizaba rutas secundarias de la región para el traslado de importantes cargamentos de droga hacia la zona central del país.

A partir de análisis criminal, inteligencia policial y diversas técnicas investigativas, se logró identificar el modus operandi de la estructura delictual, detectando el desplazamiento coordinado de tres camionetas que transitaban sin luces en dirección poniente, situación que motivó un control policial en un sector seguro.

Durante el procedimiento fueron interceptados dos de los vehículos, mientras que una tercera camioneta fue hallada posteriormente abandonada con droga en su interior, luego que sus ocupantes se dieran a la fuga.

Como resultado del operativo fue detenido un ciudadano de nacionalidad boliviana, con situación migratoria irregular, quien presuntamente sería uno de los integrantes de la organización criminal investigada.

En total, se incautaron 1.975 paquetes de cannabis distribuidos en 84 sacos, con un peso total de 2.070 kilos 920 gramos, y se recuperaron tres camiones con encargo por robo.

NUEVO FOCO

El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó que esta nueva incautación no es un accidente, sino el resultado de una estrategia que se viene empleando desde fines de 2023 en la región y que supone un arduo trabajo no solo de preventivo, sino que también de inteligencia policial y coordinación interinstitucional.

“Nosotros no tenemos un muro físico que impida el paso de esta droga, entonces lo que estamos haciendo en conjunto con la PDI es construir un muro de trabajo, inteligencia y coordinación. Un muro invisible, pero efectivo, y tan efectivo es, que nos sitúa a la par de lo que están haciendo otros países y con una fracción de los recursos”, dijo.

El persecutor explicó que la meta es seguir trabajando y perfeccionando las estrategias de trabajo, no sólo para proteger a nuestro país, sino que también a todo el Cono Sur. En tal sentido, anunció la creación de un Foco Investigativo Especial para el Tráfico de Drogas Fronterizo y de Rutas de la región de Antofagasta, el cual vendrá a reforzar y hacer aún más eficiente la persecución de las organizaciones criminales que utilizan la región como corredor estratégico desde la zona andina hacia otros mercados.

“A través de este foco, lo que pretendemos es lograr es la asfixia de la logística criminal de manera tal de poder enfrentar de manera más eficiente al crimen organizado internacional que está detrás de estas tremendas incautaciones”, señaló el fiscal.

PDI

Por su parte, el Jefe Nacional (s) de Crimen Organizado de la PDI, prefecto Johnny Fica Méndez, señaló que este procedimiento da cuenta del trabajo especializado que desarrolla la institución para enfrentar las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, siendo parte del trabajo investigativo que desarrolla la Policía de Investigaciones en la Macrozona Norte a través de la estrategia operativa denominada “Luna Llena”, que busca detectar y desarticular organizaciones criminales que utilizan rutas no habilitadas para el ingreso de grandes cargamentos de droga al país.

“Aquí se logró incautar más de dos toneladas de cannabis, lo que representa un golpe significativo a estas estructuras delictuales”, precisó.

En tanto, el Jefe de la Región Policial de Antofagasta de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, destacó el despliegue investigativo de las brigadas especializadas y el trabajo coordinado con el Ministerio Público. “Este procedimiento refleja las capacidades investigativas de nuestros detectives, quienes mediante análisis criminal, inteligencia policial y trabajo coordinado con la Fiscalía lograron identificar el desplazamiento de esta organización criminal y concretar la incautación de este importante cargamento de droga, evitando que llegara a su destino final en la zona central del país”.

La máxima autoridad de la PDI en la región, Prefecto Inspector Castro Crespo, destacó además que ambas Brianco de la región llevan más de 6 toneladas de droga incautada en tan solo 3 meses de lo que va el 2026.

Cabe precisar que este procedimiento se suma a otros operativos desarrollados durante los primeros meses de 2026 entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, los cuales han permitido retirar del mercado ilícito importantes cantidades de droga que tenían como destino distintas regiones del país, afectando de manera directa la operación de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la Macrozona Norte.

