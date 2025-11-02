Lo encontraron en el patio: Asesinan y descuartizan a hombre de 75 años en Coquimbo

El cuerpo de un adulto mayor, de 75 años, fue encontrado descuartizado dentro de un inmueble en la comuna de Coquimbo, informó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

El hijo del fallecido habría encontrado a la víctima en la propiedad de un familiar, ubicada en el pasaje Libertad de la comuna porteña. Hasta el lugar llegaron detectives de la Brigada de Homicidios, de la PDI de La Serena y ya habría un detenido por este delito.

"Personal de la PDI se encuentra trabajando en el sitio de suceso por el hallazgo de un cadáver que se encontraría descuartizado al interior de un domicilio. En este momento, estamos trabajando con personal de laboratorio de criminalística a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el hecho", detalló el subprefecto Cáceres, Jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena.

Por instrucción del Ministerio Público, la PDI desarrolla el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, para establecer circunstancias del homicidio, con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional.

Este nuevo homicidio con desmembramiento ocurrido en Coquimbo lleva a recordar el llamado “Caso Descuartizado”, un crimen ocurrido en 2023, cuando los restos de un hombre comenzaron a aparecer en distintas playas de la zona. La víctima fue identificada como Cristian Castillo Perines, de 26 años, y el único imputado -un hombre de 46 años conocido como “El Lenguado”- enfrenta cargos por homicidio calificado, arriesgando cadena perpetua en un juicio que se inicia este lunes.

