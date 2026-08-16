Lluvias provocan desprendimientos y obligan a cortar rutas en Tarapacá

Desprendimientos de rocas, caminos interrumpidos y un recinto de salud anegado forman parte de las consecuencias que han dejado las intensas precipitaciones registradas durante este fin de semana en la Región de Tarapacá.

Las condiciones meteorológicas han provocado dificultades tanto en la conectividad vial como en la infraestructura sanitaria, mientras los organismos de emergencia mantienen el monitoreo ante la continuidad de las lluvias previstas para este sábado y domingo.

Uno de los principales problemas se concentra en la Ruta 1 Costera, importante vía que permite la conexión entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

El Ministerio de Obras Públicas confirmó que la carretera presenta interrupciones en distintos puntos desde el sector de Loa hacia Tocopilla, producto de desprendimientos de rocas y piedras provocados por las condiciones meteorológicas.

Equipos de Vialidad se desplegaron durante la tarde de este sábado para revisar el estado de la ruta y determinar cuándo será posible restablecer la circulación de vehículos sin poner en riesgo a quienes transitan por el sector.

Las complicaciones también alcanzaron a Iquique. El denominado zig zag, una conexión estratégica entre las rutas 6-16 y 16 utilizada para desplazarse entre los sectores altos de la ciudad y Alto Hospicio, fue cerrado preventivamente.

La decisión se adoptó debido a la presencia de desprendimientos de rocas, acumulación de lodo y piedras, condiciones que podrían representar un peligro para los automovilistas.

Uno de los escenarios más complejos, sin embargo, se registra en la Posta Rural de San Marcos, ubicada en una caleta al sur de Iquique.

Funcionarios del establecimiento reportaron daños estructurales producto de las precipitaciones y señalaron que las dependencias se encuentran “completamente anegadas”. Pese a las dificultades, el personal continúa atendiendo a los pacientes que requieren asistencia.

El ingreso de agua también alcanzó los sectores utilizados por los trabajadores del recinto para pernoctar, aumentando la preocupación por las condiciones en que se encuentra funcionando el establecimiento.

La situación de la posta está siendo evaluada por las autoridades regionales para determinar la magnitud de los daños y las medidas que deberán adoptarse frente a la emergencia.

El escenario meteorológico podría continuar generando dificultades durante las próximas horas, ya que los pronósticos mantienen la posibilidad de nuevas precipitaciones en el borde costero de Iquique durante el resto del fin de semana.

Ante estas condiciones, las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados sobre el estado de las rutas y evitar desplazamientos innecesarios por sectores afectados por desprendimientos, lodo o acumulación de agua.

PURANOTICIA