Las razones que posicionan a Concón en lo más alto de la región en calidad de vida y pese a sus conocidas crisis de contaminación

Pese a que el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2022 arrojó que Concón es la única comuna de la región de Valparaíso que se ubica en un nivel «Alto», a la par de ciudades como Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, las autoridades locales prefirieron tomarse con humildad y cautela las cifras entregadas por el estudio.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Núcleo de Investigación sobre Gobernanza y Ordenamiento Territorial (NUGOT) de la U. Católica, dieron a conocer el análisis basado en los datos recogidos entre 2020 y 2021, vale decir, en plena época de pandemia; con los cuales se hizo una comparación con cifras de 2019 (pre-pandemia).

Bajo este contexto, el estudio analizó seis variables: Vivienda y Entorno; Salud y Medio Ambiente; Condiciones Socioculturales; Ambientes de Negocios; Condiciones Labores; y Conectividad y Movilidad. Estas, a su vez, fueron medidas en cuatro niveles: «Alto», «Medio Alto», «Medio Bajo» y «Bajo».

CONCÓN EN LO MÁS ALTO

Un 19% de las comunas analizadas, equivalentes justamente a 19 ciudades, demostraron tener una «Alta» calidad de vida, siendo Concón la única comuna de la región de Valparaíso en alcanzar este logro, el cual mantuvo desde el Índice de Calidad de Vida Urbana de 2021 –recordemos, con datos pre-pandémicos (2019)–.

Tras conocer estas cifras, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, señaló que "recibimos con humildad este reconocimiento, sin embargo nos impone desafíos importantes para una ciudad pujante y que ha crecido bastante, como lo es Concón".

En cuanto a los desafíos, expuso que "se unen a los esfuerzos que ya estamos realizando en seguridad y en salud", agregando que "tenemos que seguir trabajando en el ámbito medioambiental, en la vivienda social y el mejoramiento urbano".

Además, Ramírez precisó que "hemos trabajado en esta administración para mantener y mejorar la calidad de vida de la ciudad, de las personas y, por supuesto, seguir para hacer de Concón una de las ciudades más importantes de la región de Valparaíso".

CAUTELA DE CONCEJALAS

Si bien, se mostraron contentas con los resultados que arrojó el estudio conjunto entre la Cámara Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica, las concejalas María José Aguirre (Ind.-Evópoli) e Ilen Sáez (CS) se mostraron cautelosas de las cifras pues no se conocía el detalle de las dimensiones evaluadas.

La primera señaló a Puranoticia.cl que "el Índice de Calidad de Vida Urbana no viene detallado y tiendo a pensar que las dimensiones mas bajas en la medición anterior, identificadas por los mismos vecinos de Concón, siguen siendo más o menos las mismas", agregando que "tenemos logros que nos mantienen en el mismo lugar que el 2021, pero también desafíos importantes en que trabajar".

En tanto, la edil frenteamplista comentó a Puranoticia.cl que "yo sería más estricta en el Plan de Descontaminación, porque hablan de calidad de vida, pero yo veo que la calidad del aire no es la mejor", y sumó que "uno se pregunta qué pasa porque eso no es calidad de vida. Tener contaminación de ruido y de aire, que también implica el suelo y el mar, me hace preguntar y dudar de la calidad de vida y de cómo se midió".

DESGLOSE POR DIMENSIÓN

En base a la cautela expresada por las ediles conconinas, Puranoticia.cl pudo acceder al detalle de las seis dimensiones analizadas en el estudio en cuestión, las cuales demuestran que en cuatro mantienen sus niveles y en dos disminuyen.

En el ítem «Condiciones Laborales», Concón mantuvo su nivel «Alto» tanto en el estudio de 2021 como en el de 2022; redujo sus niveles en «Ambiente de Negocios», pasando de «Alto» a «Medio Alto»; en «Condiciones Socioculturales» mantuvo un nivel «Alto» en ambos años; en «Conectividad y Movilidad» paso de nivel «Medio Alto» a «Medio Bajo» entre 2021 y 2022; se mantuvo en «Alto» en el ítem de «Salud y Medio Ambiente»; lo mismo que en «Vivienda y Entorno», manteniendo un nivel «Alto».

ACUSA "FALTA DE INFORMACIÓN"

Considerando la crítica efectuada por las ediles conconinas, básicamente relacionadas a la contaminación que frecuentemente tiene la comuna, lo que no se condice con el nivel «Alto» que mantiene en el Índice de Calidad de Vida Urbana de ambos años analizados, el director del estudio, Arturo Orellana, explicó los alcances del mismo.

"Yo entiendo lo que dicen las concejalas", comenzó indicando el también académico de la U. Católica, poniendo como ejemplo un comentario similar que le hicieron en Coyhaique respecto a calidad de vida versus serios problema de contaminación.

En ese sentido, explicó que "el problema es que uno no le puede pedir a un índice que diga algo que no mide. Para construir el ICVU tenemos 44 variables, de las cuales ninguna tiene que ver con la contaminación. ¿Por qué? Porque no existe información estadística, en el Ministerio o en alguna parte, que te diga cuál es el nivel de contaminación de cada comuna".

Orellana agregó que "para que yo pueda meter el dato que están diciendo, yo tendría que tenerlos, y no los tengo. Es lo que me pasa también con la gente que dice: 'oiga, aquí tenemos una tremenda vida cultural'. Sí, pero yo no tengo ese registro. Entonces, uno no le puede pedir a un índice algo que no tiene. Yo entiendo a las concejalas de Concón, lo mismo pasa en Coyhaique, en Osorno y en Temuco con la contaminación. Y es porque no la puedo medir, entonces no la puedo incorporar. Si yo pudiera tener la información de cada comuna, lo podría hacer, pero no lo tengo".

FACTORES DEL NIVEL ALTO

Lo concreto en cuanto a las ciudades que mejoran su calidad de vida, el ICVU 2022 da cuenta que la restricción a la movilidad de las personas y el mayor control policial/militar del espacio público durante el tiempo analizado –recordemos, en base a datos de los años 2020 y 2021– aportaron significativamente a disminuir las brechas en la condición de vivienda y entorno por temas de seguridad, como es el caso de Concón.

A esto, el estudio de la CChC y la PUC revela que el ambiente de negocios por mayor emprendimiento, evidenció un mayor nivel de emprendimiento personal y creación de empresas como alternativa a la caída en el empleo o empeoramiento de los ingresos variables en las remuneraciones, especialmente en sector de comercio y servicios.

PURANOTICIA