Desde "lo vivimos a diario" a "no viene detallado": Concejales de Viña, Valparaíso y Concón analizan estudio sobre calidad de vida

Un duro golpe recibió Viña del Mar luego de conocerse los datos arrojados por el estudio que evalúa la calidad de vida en las comunas más habitadas del país.

El Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2022, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) junto al Núcleo de Investigación sobre Gobernanza y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Urbanos de la U. Católica, revela que la Ciudad Jardín fue la única que redujo su calidad de vida en la región de Valparaíso.

En concreto, la comuna viñamarina dejó atrás su nivel «Medio Alto» reportado en el estudio del año 2021, llegando a un nivel «Medio Bajo» en 2022, como consecuencia directa de la propagación de la pandemia del Covid-19 y sus respectivas restricciones.

El promedio nacional del ICVU 2022, en una escala de 0 a 100, fue de 51,81, cifra superior a la del registro del 2021, que fue de 50,9. En ese sentido, Viña del Mar obtuvo 51,37, quedando levemente por debajo del promedio nacional de calidad de vida, situación que –según el estudio– explica la reducción de nivel a «Medio Bajo».

El estudio advierte que la pandemia amplió la brecha de calidad de vida urbana en la dimensión de «salud y medio ambiente», al igual que en «condiciones laborales». Este segundo ítem afectaría fuertemente a la Ciudad Jardín, pues al ser una comuna de comercios y servicios, el Covid-19 la impactó muy fuerte debido a las restricciones originadas en hoteles, restaurantes y turismo en general.

PREOCUPACIÓN EN VIÑA

En base a estos datos, Puranoticia.cl conversó con concejales de Viña del Mar, para conocer su postura frente a estos preocupantes datos arrojados por el estudio desarrollado en conjunto entre la CChC y la PUC durante el año 2022.

El concejal René Lues (DC) manifestó que el estudio "viene a ratificar lo que he señalado en varias ocasiones: Viña del Mar está perdiendo desde hace un buen tiempo el liderazgo regional en calidad de vida en manos de la comuna de Concón. De hecho Viña del Mar fue la única de las cinco comunas de áreas metropolitanas de la región que bajó su calificación, de «Medio Alto» a «Medio Bajo»".

Esta situación fue calificada de "muy preocupante" por el edil, quien analizó que "quiere decir que en el último año hemos bajado la calidad en la prestación de nuestros servicios urbanos a la comunidad en áreas como vivienda; salud y medio ambiente; conectividad y movilidad; condiciones socioculturales y laborales, y ambientes de negocios, en todas las cuales el rol del Municipio es fundamental como generador de políticas públicas y como articulador de los esfuerzos públicos y privados para mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros habitantes".

Ante toda esta situación, Lues concluyó diciendo a Puranoticia.cl que "constituye una prueba más de lo deficiente que ha sido la gestión municipal de Viña del Mar (liderada por la alcaldesa Macarena Ripamonti) en los aspectos monitoreados por este estudio, y en otros como la inseguridad, el narcotráfico, la proliferación de tomas y el comercio ambulante ilegal que tenemos desatado en la ciudad".

En tanto, el concejal Pablo González (PC) expuso que "los indicadores que ellos utilizan pueden dar la sensación que estamos por debajo de lo que históricamente hemos estado como ciudad turística y de servicios. Ahora, la encuesta refleja las consecuencias de un pésimo ordenamiento territorial que sistemáticamente se instaló en la ciudad. Y eso ha impactado en la cotidianeidad de las personas y genera tener una menor calidad de vida y también una mayor sensación de inseguridad".

El edil comunista también dijo a Puranoticia.cl que "la Cámara Chilena de la Construcción también debe hacer una autocrítica por la proliferación masiva de construcciones en altura, que también ha dañado la calidad de vida de la ciudad, porque hoy no tenemos las instalaciones que satisfagan las necesidades de las personas que decidieron vivir acá. Entonces es un concurso de elementos que hoy nos impacta y que tenemos que corregir porque nuestro eje es el turismo y el comercio. Si no somos capaces de tener un valor agregado, derechamente las personas y las empresas van a preferir salir de nuestra ciudad, cosa que impactaría en el empleo".

"REFLEJAN UNA REALIDAD"

Si bien, el ICVU 2022 revela que la comuna de Valparaíso, capital regional y segunda con mayor cantidad de habitantes sólo por detrás de Viña del Mar, mantuvo sus niveles de calidad urbana en comparación al análisis realizado el año 2021, lo cierto es que esto no es un dato positivo pues la Ciudad Puerto está en la categría de «Bajo».

Al respecto, la concejala porteña Marianela Antonucci (RN) señaló a Puranoticia.cl que "los resultados entregados por la Cámara Chilena de la Construcción, a través del Índice de Calidad de Vida Urbana, reflejan una realidad que vivimos a diario en nuestra ciudad: la inseguridad que vivimos es inminente y en esta administración poco y nada se ha hecho para remediarlo".

Por otra parte, la edil sostuvo que "se necesita ampliar el área urbana para poder construir nuevas viviendas para entregar soluciones definitivas y, hasta ahora, poco se ha hablado de eso. Es lamentable lo que sucede en nuestra ciudad y que nos tienen dentro de los peores evaluados en los índices de calidad de vida, pero seguiremos trabajando desde nuestros escenarios para poder revertir eso y recuperar nuestra apreciada «Joya del Pacífico». Por ahora, el estado es definitivamente decadente".

En tanto, la concejala Camila Nieto (CS) comentó que "es relevante contar con estudios que aborden esta temática y que los indicadores que se utilicen sean abarcativos y complejos, pues así se puede obtener una mirada más completa de lo que vamos a entender por calidad de vida. La ciudad no es sólo un conjunto habitacional ni de mercados, sino que contiene realidades sociales y espacios, como el resultado de acciones, prácticas, relaciones y experiencias humanas. Por eso es fundamental observar cómo los barrios se organizan, los servicios que se otorgan, las redes de cambio, entorno, medioambientes sanos, transporte, seguridad y paz para vivir en armonía".

Es por estas consideraciones que la edil indicó a Puranoticia.cl que "es preocupante que Valparaíso mantenga su nivel calificado como «Bajo». Falta avanzar en temáticas que son centrales para un buen vivir, como es la conexión de la ciudad y la relación de ésta con el entorno, entre otras. Por delante tenemos grandes oportunidades para ir acercándonos a una ciudad con mejor calidad de vida. Para ello urge que las distintas autoridades nacionales, regionales y comunales, planifiquen una ruta coordinada de políticas públicas y recursos para su ejecución".

FALTA DE DETALLES

Por su parte, la comuna de Concón también mantuvo sus niveles en el Índice de Calidad de Vida Urbana de los años 2021 y 2022, aunque a diferencia de Valparaíso, ésta se mantuvo en un nivel «Alto», siendo la única de la región de Valparaíso en conseguirlo.

Cabe hacer presente que esta comuna costera de la región de Valparaíso se mantiene en la parte alta del listado, compartiendo ubicación con comunas como Concepción, Puerto Varas, Machalí, Las Condes, Vitacura y Providencia, entre otras.

La concejala Ilen Sáez (CS) manifestó a Puranoticia.cl que "hay que ver cuáles son las dimensiones y variables en que se basaron, porque no tengo el estudio exacto de Concón para ver dónde fue mejor el porcentaje y dónde peor. Por ejemplo si vivienda o negocios superan a otras variables, ahí habría un promedio bueno, pero lo que habría que analizar es el estado en que se encuentra la comuna y ahí me preocupa porque tenemos varios ecosistemas por restaurarse y que tienen muchas amenazas, y que eso no ha cambiado".

En este punto la edil frenteamplista ahondó diciendo que "yo sería más estricta en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, porque hablan de calidad de vida, pero yo veo que la calidad del aire no es la mejor", agregando que "uno se pregunta qué pasa con eso porque eso no es calidad de vida. Tener contaminación de ruido y de aire, que también implica el suelo y el mar, me hace preguntar y dudar de la calidad de vida y de cómo se midió". Finalmente dijo que "yo abogo por un Plan de Descontaminación, que las empresas se pongan las pilas, que no pasen los niveles, que profesionalicen sus procesos y que inviertan en tecnología".

La concejala María José Aguirre (Ind.-Evópoli) también criticó que "el ICVU no viene detallado y tiendo a pensar que las dimensiones mas bajas en la medición anterior, identificadas por los mismos vecinos de Concón, siguen siendo más o menos las mismas. Puedo mencionar la conectividad y movilidad, problema serio en la comuna, especialmente para el adulto mayor, estudiantes y los usuarios que no encuentran locomoción después de ciertas horas del día para retornar a sus casas. Muy poco acceso al sector rural".

Y cerró diciendo que "mejorar en salud para disminuir los tiempos de espera para ser atendido, junto con el sistema para ir a sacar número desde muy temprana hora. En medio ambiente, donde aún no se ven acciones concretas. Un santuario de la naturaleza sin protección. Sumado a los problemas que se ha generado con la contaminación atmosférica de ENAP con un Plan de Descontaminación Ambiental que debe ser respetado. Y la urgencia en solucionar el tema de la basura vegetal y los microbasurales. Tenemos logros que nos mantienen en el mismo lugar que el 2021, pero también desafíos importantes en que trabajar, con la mejor disposición para superar los índices, a través de acciones concretas que deben ser impulsadas por la municipalidad, y que son tan necesarias hoy en día".

PURANOTICIA