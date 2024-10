Las dos caras del alcalde Ramírez en Concón: De las complicaciones del "primer tiempo" a la ejecución de su planificación de ciudad

Si hace un poco más de tres años llegó a competir como un candidato poco conocido, de bajo perfil y sin ningún paso previo por algún cargo público de la primera línea en la región de Valparaíso, hoy el alcalde Freddy Ramírez Villalobos busca la reelección no sólo como la máxima autoridad de Concón, sino que también con una serie de comentarios positivos que se han visto reforzados durante los últimos meses, situación que atribuye nada más ni nada menos que a la "planificación".

En «La Entrevista», de Puranoticia TV, este profesor de Historia, de 49 años y "nacido y malcriado" en Concón –como dijo– repasó lo que fue la contienda electoral de mayo de 2021, que lo catapultó a ser quien administra la comuna desde el Municipio, y que hoy lo tiene nuevamente en competencia por ocupar otros cuatro años este sillón, aunque esta vez con una derecha no tan dividida, lo que –afirma– no ve tan así...

Y es que el docente de profesión –aunque sólo estuvo un año en las aulas– ha dedicado su vida al perfeccionamiento de sus estudios, pero también al mundo público, aunque desde una posición secundaria y hasta de tercera línea. Así es como pasó por el Fosis y el Sence, pero también con experiencias más importantes en el municipalismo, donde fue Secretario de Planificación de El Tabo y asesor de la Alcaldía de Papudo, pasando incluso por el mando del Centro Penitenciario de Menores de Limache.

Pero más allá de todas estas experiencias laborales, Freddy Ramírez reconoció que desde que era un estudiante más del colegio María Goretti, por ahí por el año 1990, año donde incluso fue presidente del Centro de Alumnos, le comenzó a picar el bichito de –algún día, y si es que Concón se independizaba de Viña del Mar– ser el Alcalde de esta ciudad. Un sueño que le contó a sus más cercanos y que 31 años pudo cumplir.

"Fue una cuestión coyuntural. Yo siempre tuve la intención, era un sueño. Yo estaba terminando mi magíster, estudié en Buenos Aires, en otros paises, en Santiago. Y viene el estallido social, la pandemia y dije que acá había una oportunidad de probar qué tal me va en una campaña política. Nunca fui candidato a nada. Nunca me invitaron tampoco. Alguna vez alguien me puso en una papeleta, pero nunca fui candidato", relata Ramírez respecto a su primer acercamiento a una candidatura edilicia.

Una vez confirmada su postulación, explicó que "junté las firmas y tenía cero apoyo de partidos. No me apoyó el Frente Amplio de ninguna forma. Hicimos mucho análisis de datos, desde 2008 en adelante, y dijmos que con 5 mil votos nosotros ganábamos, porque veíamos a la derecha dividida, igual que hoy día (porque) la división interna es notoria. Hicimos el cálculo y finalmente ganamos".

DIFÍCILES PRIMEROS 18 MESES

Si bien, para casi ningún Alcalde primerizo le es fácil "tomarle la mano" al Municipio que lidera, en el caso de Freddy Ramírez este tiempo transcurrió aproximadamente en 18 meses. Y es que pasó cerca de un año y medio con muchos cuestionamientos a lo que estaba siendo su administración en el Municipio, donde el cambio en los puestos de confianza parecían ser cada vez más la tónica en su gestión alcaldicia.

Sobre este punto, el jefe comunal conconino sostuvo a Puranoticia TV que "yo venía debutando en una Municipalidad que tiene una cultura organizacional de hace 20 años, que viene con un patrón establecido, que es el de Óscar Sumonte, que no cuestiono ni pongo en juicio porque es parte de la institución. Pero luego de 20 años haciendo las cosas de una forma, es difícil cambiarlo".

Luego ahondó en los cargos de confianza que designó durante su "primer tiempo" al mando de la Municipalidad, reconociendo que en algunos de ellos se equivocó. Vale precisar que estos son su Jefe de Gabinete, el Administrador Municipal, el encargado de la Seguridad Pública, el titular de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y el director de la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla).

"Siendo respetuoso de las personas, creo que pude haber cometido errores. Yo siento que hubo algunas equiovaciones, pero más que eso, fue que el primer equipo no cumplió con las expectativas respecto a lo que Concón buscaba. Cuando uno está por sus propios intereses, no sirve para el servicio público. Yo dije que íbamos a estar evaluados hasta diciembre de 2022 y que si no cumplían se cambiaban... y fue lo que hice", recordó Ramírez sobre esos duros primeros meses.

Junto a recalcar que también realizó algunos cambios internos, dijo que "a algunos los saqué del Municipio y a otros los fui rotando, hasta armar las piezas que dieron tremendos resultados y que están a la vista". Sobre este "refresh" que le aplicó a su administración en Concón, expuso que "esa es la gracia de ser un buen administrador, un buen gestor, y darse cuenta cuándo hacer los cambios y no tenerles miedo... y fue lo que hicimos. Dije que iba a hacer cambios, que la gente no estaba funcionando y que había que cambiar".

LA POLEMICA DE LA CORVINA

Una de las controversias más grandes que ha debido enfrentar su Municipio fue el relacionado al evento de «La corvina más grande del mundo», tal como se reveló en un extenso reportaje de Puranoticia.cl. La actividad el año pasado estuvo cargo de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo Av. Concón Reñaca (Asetug AG), presidida en su momento por Mauricio Ramírez Villalobos, hermano del Alcalde. Fue con esta organización con la que se acordó entregar las ganancias por tickets vendidos a fundaciones de niños con discapacidad. A cambio, se le entregaron más de $27 millones para producir el evento a esta organización, pero sin competencia alguna.

Junto a decir que no reconoce errores en el tema, "porque no tenemos ningún problema", el Alcalde de Concón explicó que "la Contraloría ya se pronunció y la respuesta está. Lo que pasa es que (las concejalas denunciantes) no quedaron conformes porque quieren buscar algo donde no existe. La corvina la vinimos a ordenar, porque no es que se ganen recursos".

"La corvina, hace 18 años atrás, se entregaba al comité de desarrollo turístico, de algunos restaurantes, donde el Municipio subvencionaba la organización del evento y la ganancia (por entradas) se repartía entre los restaurantes. Pero cuando llegamos preguntamos a gremios quién se quería hacer cargo para realizar la corvina porque hacer licitación para evento era dos o tres veces más caro y decidimos hacerlo en la lógica de los 18 años, con la diferencia que le exigimos a quien aceptó el desafío, un directorio y asamblea, que mi hermano era el presidente en ese minuto, donde hubo entrega de subvención y me abstuve por el eventual conflicto de interés. Yo me abstuve de votar. La Contraloría me hace un reparo por la firma del documento, pero pusimos una condición: que los fondos por el plato de comida fuera a una organización social", explicó Ramírez a «La Entrevista».

Además de asegurar que "mi hermano dejó el cargo y asumió otra persona", recordó que las denunciantes de este caso, las concejalas Gabriela Orfali (Ind.) y María José Aguirre (Ind.-Evópoli) "están en calidad de imputadas en una querella por injurias y calumnias por el tema de la corvina. Hoy, ellas, públicamente en distintos medios, incluido Puranoticia.cl, dijeron cosas que no correspondían, que están fuera de toda verdad y la querella fue aceptada y está hoy en proceso".

Sobre esta polémica cerró diciendo que en algún momento pensó que el tema le podría traer problemas, pero "mi hermano fue presidente mucho antes de que se hiciera la corvina. Cuando preguntamos a gremios, fue la Asetug, en asamblea, que decide respaldarlo. Entonces todo ese caso que se quiere inventar y hacer, es mirar bajo el agua. Hay algo que hoy día, gracias a lo que desarrollamos, logramos inaugurar con esa fundación que recibió este apoyo, el primer Centro Comunal de Autismo".

"Estoy absolutamente tranquilo, si no hay nada de nada", sentenció.

LETREROS PUBLICITARIOS

Su administración también estuvo cuestionada debido a la gran cantidad de letreros que tiene la comuna en diversos puntos de la vía pública, muchos de los cuales son ilegales pues no están contemplados dentro del perímetro permitido. Sobre este punto, el alcalde Ramírez precisó que "en mi gestión se han instalado dos letreros, con permisos, como corresponde. Son pantallas".

Y más allá de eso, se excusó diciendo que "esta no es una cuestión de mi administración. Están hace 10 años y fueron permitidos no por mí. Ocurre que cuando el Municipio de Concón, desde años atrás, permite su instalación, por ejemplo irregulamente y empieza a cobrar permisos de publicidad o lo que sea, son ciertos derechos adquridos y que hoy estamos frenando".

También puntualizó que "no todos los letreros en las dunas son ilegales, porque una cosa es no cumplir con la normativa, pero en algún minuto, por alguna excepción o por falta, se permitió. Habría que preguntarle al Alcalde anterior por qué lo permitió y por qué lo permitió el Director de Obras. Nosotros empezamos a hacer un estudio de todos los letreros y cada uno tiene su particularidad, porque no todos tienen el mismo dueño. Nosotros tenemos algunos, porque hay que buscar los permisos, las carpetas, los archivos, quién paga los permisos, quiénes son los dueños, armar expedientes y hacer las denuncias en el tribunal correspondiente".

Respecto a las demoras que han existido para retirar algunos de estos letreros ilegales, la máxima autoridad comunal expuso que "primero, hay que justificar quién es el dueño, cosa que no sabemos quiénes son los de todos; buscar los expedientes, que no están digitalizados; y notificar, porque eso lo establece la normativa, sobre la irregularidad y la demolición".

EL REPUNTE DE SU GESTIÓN

Si bien, este "primer tiempo" de su gestión fue un tanto complicado, con otros problemas encima como la cantidad de tratos directos aprobados por sobre licitación públicas o el descuido de las áreas verdes en la comuna; lo cierto es que el "segundo tiempo" sí ha sido favorable para su administración, reconocida públicamente.

Y es que algo pasó en los últimos meses que Concón comenzó a salir en los medios sólo por cosas positivas, como el nuevo sistema de televigilancia, con 261 cámaras para resguardar la seguridad de sus vecinos; Freddy Ramírez fue evaluado como uno de los mejores alcaldes de la región de Valparaíso por la Fundación Piensa; se incoporaron seis nuevos camiones para la recolección de la basura; su Fiesta Criolla fue destacada como una de la más seguras de la región en las últimas Fiestas Patrias; y la consolidación como una de las comunas que tiene mejor calidad de vida urbana.

¿Qué fue lo que pasó que cambió tanto entre el primero y el segundo tiempo? A juicio de Freddy Ramírez, la causa es una sola: Planificación: "Nosotros, lo que hicimos... yo tenía una idea de ciudad, que es lo que estamos cumpliendo. Teniamos un plan de Gobierno local, un compromiso que debíamos cumplir, y yo siempre marqué una hoja de ruta, desde el primer día, y en ese proceso fui invitando a profesionales a que se sumaran a este proyecto. Como lo he reconocido en todas partes, este primer tiempo fue un poco complejo, y la planificación se basó en dejar algo muy importante, que tampoco se ha dicho. Yo asumí y para adelante...".

Con todo lo bueno y lo malo de su gestión, el alcalde Freddy Ramírez ahora está abocado a lo que es su campaña con miras a lograr la reelección en los comicios del 26 y 27 de octubre, donde ya no tendrá que enfrentarse a una derecha dividida, pues será el independiente Pablo Rojas (aunque cercano al Partido Republicano) quien aparece como su principal contendor con miras a quedarse con el Municipio entre 2024 y 2028.

