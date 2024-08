Lagos Weber cuestionó falta de respuesta a familias afectadas por megaincendio

Tras participar durante este martes, en la edición del programa “Profundidad de Campos”, de TV Senado, (también emitido por la señal de TV de Puranoticia.cl) el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, abordó la situación que mantiene a muchas familias todavía esperando una solución para contar con su vivienda de emergencia, luego de resultar damnificadas por el mega incendio que azotó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el pasado 2 de febrero.

Consultado al respecto, el parlamentario indicó que “después de los incendios que se vivieron en febrero de este año, en Viña del Mar y que se extendieron a Quilpué y Villa Alemana, hay centenares de familias que todavía no han podido tener sus viviendas de emergencia, y a ellos, literalmente, les llueve sobre mojado".

"En ese tema, ojalá el gobierno siga apretando las clavijas para acelerar el ritmo de la reconstrucción”, comentó.

A juicio de Lagos Weber, el problema se agudiza porque “hay sectores o lugares que son áreas siniestradas que están regularizadas conforme a la norma y, en consecuencia, la reconstrucción ahí puede ser más rápida. Pero la pregunta es qué hacemos con aquellas familias que estaban en asentamientos irregulares, que perdieron todo, o que estaban en campamentos catastrados”.

“Sobre esos casos, siento que el Estado mira un poco para el techo, porque les dice, mire, como Estado no puedo reconstruir en terrenos irregulares o de alta peligrosidad, pero en consecuencia tampoco les pone viviendas de emergencia porque entonces, podría parecer que el Estado está avalando que las familias se queden en las tomas, pero al mismo tiempo no hace nada para que salgan de esas tomas, porque al final, lo que ocurre es que esas familias terminan reconstruyendo en esos lugares como pueden”, aseguró.

En este sentido, el senador por el PPD profundizó: “Siento que es como un autoengaño, no sé si me explico: están en un lugar que es peligroso, por tanto, si usted se queda ahí, el Estado no les va a poder reconstruir nunca, las familias reconstruyen sus viviendas en el mismo lugar, pero el Estado tampoco los saca, siendo que están en un lugar peligroso”.

“Entonces, el Estado también debiera ser consistente: si les dice que no se puede reconstruir en este lugar porque es peligroso, en consecuencia, tampoco debiera permitir que se queden en esos sitios irregulares porque también es peligroso. Entonces pasa lo siguiente: no les reconstruye nada, pero tampoco los saca”, cuestionó el parlamentario.

