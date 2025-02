La Serena: Prisión preventiva para dos guardias que mataron a sujeto que robó limones en un fundo

El Juzgado Garantía de La Serena dejó en prisión preventiva a G.V.S. y B.M.O., guardias de un fundo del sector de Lambert que le dispararon con una escopeta y le ocasionaron la muerte a un hombre que supuestamente ingresó a robar limones.



El caso quedó al descubierto el sábado pasado cuando se amplió la detención de los sujetos de 25 y 29 años. De acuerdo a la investigación, B.M.O. proporcionó la escopeta Maverick, inscrita en Osorno, y G.V.S. le disparó al sospechoso. Ambos se movilizaban en una camioneta al momento de los hechos, mientras realizaban labores de vigilancia en el predio.

Respecto al fallecido, el subprefecto José Cáceres, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de La Serena, informó que “presentaba impactos de proyectiles múltiples en tórax superior izquierdo y extremidades superiores e inferiores, con una data de muerte de siete horas, presuntamente por traumatismo torácico por perdigones”.

Los imputados, de acuerdo con la formalización de la causa, descendieron del vehículo con el propósito -según se indaga- de disparar a una persona quien aparentemente hurtaba limones. En tres ocasiones dispararon contra la víctima, quien posteriormente cayó hacia una zanja. Además, se investiga la versión que esta persona portaba un cuchillo.

Por su parte, el fiscal ECOH Eduardo Yáñez señaló que “formalizamos investigación por los hechos ocurridos en el fundo San Pablo de Lambert, por haber disparado contra una persona que aparentemente sustraía limones. Contamos con versiones de los funcionarios aprehensores y versiones del personal SAMU que se apersonaron en el lugar y dan cuenta que había un sujeto quien habría estado sustrayendo limones”.

“Advertida su presencia, sale del predio, no obstante es acometido con 3 disparos a distancia larga o media, lo que da cuenta que no habría proporcionalidad suficiente en caso de haber repelido un robo o hurto de limones. Estamos hablando de dos guardias armados, iban movilizados en vehículo, en tanto, la persona ya había salido del predio y caído en una zanja, no obstante es acometido. Materialmente es uno el que dispara y es otro quien proporciona la escopeta”, agregó.

