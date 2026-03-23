La primera gran prueba de fuego de Kast en el Congreso: La Moneda pedirá primera renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur

El Presidente José Antonio Kast enviaría martes al Congreso, la primera renovación del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío de su Gobierno.

Según consigna La Tercera, pese a que se sostiene que no está en discusión la solicitud de renovación, porque no están las condiciones para eliminarlo, prima la postura de terminar en algún momento con ese despliegue porque debiera ser excepcional y no permanente.

La renovación del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío cuenta con el respaldo del oficialismo en el Congreso. Sin embargo, la idea de empezar a retirar en algún momento a las Fuerzas Armadas de la macrozona sur es resistida por una parte de las bases de ese sector.

Desde la UDI, la diputada y jefa de bancada, Flor Weisse, plantea que el término de ese despliegue requiere de una fórmula de reemplazo. “Si bien se ha logrado disminuir estos ataques, y este estado de excepción se ha mantenido por un largo tiempo, hoy día no hemos recuperado nuestra tranquilidad ni la situación de normalidad respecto a la seguridad", indicó.

"Por lo tanto, se hace necesario continuar con esta medida mientras no tengamos un plan alternativo que permita garantizar los derechos de los ciudadanos y apoyar a las víctimas de La Araucanía, de la provincia de Arauco y del Biobío", sostuvo.

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, dijo que para quien “la macrozona sur enfrenta un desafío complejo, donde lamentablemente hay presencia de grupos con alto poder de fuego y, por lo tanto, creemos que la presencia de las Fuerzas Armadas es parte necesaria para hacer frente a ese desafío”.

En esta línea, se mostró de acuerdo con que “el gobierno ya esté empezando a dar luces sobre cuál va a ser la mirada de largo plazo”, y dijo que espera que “la izquierda chilena lo apruebe, porque si no es así concluiríamos que su compromiso con la seguridad en esa zona no es una convicción, sino que más bien tiene que ver con quien gobierne, y eso sería una muy mala señal”.

Desde la oposición, el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, si bien aseguró que seguirán votando a favor de la iniciativa, lo harán ”en tanto contemos con la información suficiente y necesaria, tal como en la legislatura anterior”.

El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, ratificó el pleno respaldo de sus diputados para la votación en la Sala, mientras que en el Frente Amplio, en tanto, pusieron en duda el voto de sus parlamentarios.

“Hay demasiada opacidad y falta de transparencia en las acciones que hasta ahora propone Kast”, afirmó la jefa de bancada del FA, Lorena Fries.

Y agregó que "no sabemos cuál es su plan respecto de La Araucanía y eso es un requisito para el voto que emitiremos".

En tanto, la jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, manifestó que "siempre he señalado, y en eso se condice mi votación, votar en contra de todo estado de excepción. Y encuentro aún más peligroso que se haga bajo este gobierno. Lo voy a votar en contra, porque creo que se transformó en una costumbre que puede traer, en este periodo, consecuencias nefastas para el pueblo mapuche".

Sin toma de decisión está aún el PDG, su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, sostiene que hoy, a las 12 horas, van a analizar el tema, “porque operamos de manera democrática”.

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