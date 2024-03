La historia y el verdadero rol que cumplió Luis Mella y Óscar Calderón en el traspaso del Hospital San Martín al Municipio de Quillota

El Centro del Bienestar para Personas Mayores y las Familias de Quillota fue el gran sueño de Luis Mella Gajardo durante la última parte de sus extensos 29 años al mando de la Alcaldía. No obstante, al verse imposibilitado de ir a una nueva reelección –la séptima– traspasó este anhelo a Óscar Calderón Sánchez, su entonces administrador municipal, a quien apoyó para que se quedara con el Municipio. Y así fue...

La idea del popular doctor Mella era aprovechar que con la construcción del Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, el Hospital San Martín quedaría desocupado; por lo que materializó un plan que proponía hacer uso de estas antiguas instalaciones para instalar allí este espacio dedicado a las personas mayores de la comuna.

En lo específico, el objetivo central de la administración Mella era implementar en el recinto un centro que, además de brindar atención de salud especializada y hospitalización, ofrezca rehabilitación, programas y servicios sociales, cultura, recreación y opciones de voluntariado y trabajo a tiempo parcial, entre otros.

Es así como durante la última etapa de su gestión al mando de la Municipalidad de Quillota, Luis Mella levantó las banderas de un geriátrico para la comuna. Pero para ello, el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) debía transferir en comodato la propiedad del antiguo Hospital San Martín a la casa edilicia.

FINANCIAMIENTO, EL GRAN PROBLEMA

Con esta premisa, el ex Alcalde dio inicio al trabajo de lobby, con el objetivo que le fuera transferida la propiedad al Municipio y, con datos en la mano, le explicaba a las distintas autoridades con las que se reunió aspectos centrales como por ejemplo el financiamiento de los gastos operacionales de la internación y tratamiento.

Pero es en este contexto donde se encontró con los primeros problemas. En lo inmediato, los gastos operacionales que demandaba el viejo hospital superaban los $800 millones mensuales; esto, teniendo en consideración que la administración Mella sólo podía comprometer recursos provenientes de los ahorros de las propiedades que el Municipio de Quillota dejaría de arrendar. No obstante, dicho ejercicio era muy insignificante ante la alta demanda de fondos requerida para materializar su sueño.

Luego surge una nueva alternativa –planteada por el propio Municipio– la cual consistía que bajo un convenio con Fonasa (Fondo Nacional de Salud), sería esta entidad la que pagaría por cada adulto mayor internado; situación que también se replicaría con Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor).

Sin embargo, esta propuesta rápidamente se vino abajo, ya que el Ministerio de Salud desde hace años tiene como política pública no aplicar este modelo de atención para personas mayores, más aún considerando que el Hospital Biprovincial contaría con camas geriátricas. De hecho, el modelo que validaba la cartera era tener hospitalización domiciliaria; esto, para mantener el vínculo familiar del paciente, aunque abriéndose a la posibilidad de tener atenciones sólo ambulatorias. Es decir, el sueño de Luis Mella, al menos durante su gestión, sólo se quedó en eso: un sueño.

En este punto, vale recordar que una opinión técnica de peso fue la del presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso, el Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien defendía con fuerza la idea que tras la pandemia del Covid-19, la región debía contar siempre con camas hospitalarias, que fueran rápidamente implementadas en caso de una nueva complicación sanitaria como la comenzada a fines de 2019 en Wuhan, China.

LA ERA CALDERÓN

A mediados de 2021 asumió Óscar Calderón Sánchez como Alcalde de Quillota, tras lograr capitalizar el respaldo entregado por el histórico Luis Mella. Es así como el "delfín" del médico de profesión obedeció a la orden de su antecesor, que era reunirse con diversas autoridades del Gobierno central, cuando éste estaba al mando del presidente Piñera. La finalidad era convencerlos acerca de las bondades del proyecto.

Pero pasaron los meses y el nuevo Alcalde de Quillota comenzaba a convencerse poco a poco que el Centro para el Bienestar de las Personas Mayores no tenía ninguna posibilidad de prosperar como tal, ya que éste no formaba parte de las políticas de salud del Gobierno. Es así como ahora las gestiones se enfocaron en salvar el comodato y trasladar al antiguo Hospital San Martín diversos servicios municipales, incluidos los que prestan atenciones de salud a adultos mayores de la comuna.

En este tramo del proyecto es donde entrar en escena diversos actores políticos de la región, quienes intermedian ante las autoridades del Servicio de Salud para lograr un acuerdo, que decía relación a que las ex instalaciones hospitalarias no podrían dejar de tener una finalidad sanitaria y ser sólo un espacio de la Municipalidad.

COMIENZAN LOS ROCES

Así se da paso a la alternativa de tener una administración mixta del recinto, dejando los pabellones para cirugías de baja complejidad, lo que apuntaba también a reducir las listas de espera. Pero luego se añaden otras opciones, como un espacio para la salud mental y otro para la discapacidad, pensando que el terreno en cuestión es extenso.

Tras esta serie de sucesos, el Municipio que administra el alcalde Calderón logró quedarse con dos pisos del ex Hospital San Martín para materializar sus planes en beneficio de las personas mayores, situación que no cayó nada bien en Luis Mella, quien ahora es el Director de la Casa de Acogida, es decir, un funcionario municipal.

Fuentes de Puranoticia.cl conocedora de todo el proceso cuentan que el nuevo uso del edificio tensionó las relaciones entre Mella y Calderón, ya que el ex Alcalde creía que la actual autoridad no defendió con fuerza su proyecto de geriátrico, cuestión que el popular doctor ha reiterado varias veces en las entrevistas que ha brindado.

"Sólo quiero colaborar y levantar la voz con fuerza, porque pasa el tiempo y veo que las cosas no cambian. Veo que hay mucha necesidad en materia de salud y me duele ver el sufrimiento de la gente. Estos temas los he conversado en privado con autoridades y no veo cambios, así que creo que hay que golpear la mesa, hay que levantar la voz y atreverse a decir muchas cosas", dijo el doctor Mella en una entrevista de diciembre del año pasado a un medio local.

Pero más allá de la molestia del ex jefe comunal, lo cierto es que desde el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota siempre se dijo que su propuesta original no se sostenía financieramente y que de haberla aceptado la casa edilicia quillotana habría caído en graves problemas de financiamiento para sostener los gastos operacionales y de mantenimiento, lo que impactaría directamente en los usuarios. Y es que como modelo de gestión de salud tampoco tendría validación ni padrón a replicar.

LA GOTA QUE REBALSÓ EL VASO

Fuentes también detallaron a Puranoticia.cl que la subvención a los hogares que tienen convenio con el Senama no supera los $800.000 mensuales, monto que no cubre los gastos reales que demandan el geriátrico soñado por Mella.

Pero además, dichos costos serían mayores en el ex Hospital San Martín; esto, debido a su obsolescencia. Este conjunto de argumentos hicieron definitivamente imposible que se pueda sostener el centro en base a lo que hacen las residencias municipales.

Con todos estos antecedentes, a fines del año 2023 la administración Calderón logró uno de los resultados más palpables: se hizo oficial la entrega del ex Hospital San Martín a la Municipalidad de Quillota, a través de un comodato por 50 años.

A la instancia –organizada por el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, y realizada el 4 de enero de este año– fue invitado el ex alcalde Luis Mella, quien no pudo ejercer la palabra en el acto, cuestión que finalmente hizo que reventara su molestia, pero contra el actual jefe comunal, su ex administrador municipal, su ex amigo...

"PROYECTO AHORA EXISTE"

En base a todo este largo proceso administrativo, Puranoticia.cl conversó con el alcalde de Quillota, Óscar Calderón, quien comenzó indicando que el Centro del Bienestar para Adultos Mayores en el ex Hospital San Martín "era un sueño del Alcalde anterior, de su equipo de trabajo y también de este Alcalde. Pero era sólo eso: un sueño. No había proyecto, no había comodato, no había nada".

Luego explicó que cuando llegó a la Alcaldía estaba la última etapa del Gobierno de Piñera, del que reconoce que "no había real compromiso". Fue así como casi al final de la administración de Chile Vamos se logra firmar el traspaso de un compromiso de comodato por 10 años, que "no tendría ningún efecto, porque los proyectos para su financiamiento requieren de 30 a 50 años como mínimo para su concreción".

Ya el 2022, bajo Gobierno de Gabriel Boric, el Municipio de Quillota generó un equipo técnico de trabajo, se contrataron arquitectos con recursos municipales y, además, se acaban de asignar otros $35 millones para el estudio de especialidades. Con todo ello, se reiniciaron las conversaciones con la nueva administración en La Moneda; esto, para explicarles el sueño de geriátrico que tenían. Y es que cuando los diálogos avanzaban, hubo un cambio de gabinete, saliendo María Begoña Yarza del Ministerio de Salud, dando paso a la gestión de Ximena Aguilera.

"Lamentablemente en el camino cambian a la Ministra de Salud y a la Directora del SSVQ. Es decir, nos quedamos sin interlocutor válido", explicó el Alcalde quien, pese a ello, dijo que el 2023 volvieron a la carga, logrando concretar el proyecto y presentárselo al Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, lo que en el fondo significa gestionar recursos para la reposición total de un edificio muy antiguo.

De paso, Óscar Calderón contrató a su ex "jefe", el ex alcalde Luis Mella, para que fuera el coordinador general del proyecto. Es así como se logra concretar el comodato para el traspaso del terreno desde el Servicio de Salud a la Municipalidad. "Todo eso logramos en apenas un año y medio de gestión. Es decir, los sueños de un ex Alcalde y su equipo, hoy se materializan a través de un proyecto que ahora existe", dijo.

¿Y qué viene ahora? Según explicó la máxima autoridad comunal, "queda la aprobación de los recursos, que los esperamos este año; además de la licitación, adjudicación y ejecución de las obras, que debieran materializarse el 2025, no antes".

Asimismo, lanzó una soterrada crítica a Luis Mella, quien ha comenzado su campaña hablando largo y tendido sobre el geriátrico que soñaba: "Los proyectos duran lo que duran, tienen su tiempo; y si alguien está diciendo lo contrario, es porque los está engañando, no sabe o se le olvidó cómo operan los procesos administrativos".

Casi al final de la conversación de Puranoticia.cl, el alcalde Óscar Calderón hizo un llamado para "que no los engañen: el Centro del Bienestar para los Adultos Mayores será una realidad, con este Alcalde o con el que llegue".

Esta es la historia del El Centro del Bienestar para Personas Mayores y las Familias de Quillota y, de paso, el origen del quiebre definitivo entre Luis Mella y Óscar Calderón, quienes de antiguos amigos y aliados pasarán a competir en la Elección Municipal del domingo 27 de octubre donde, el ganador de esta contienda no sólo se quedará con la Alcaldía por los próximos cuatro años, sino que también podrá decirle a los vecinos de la comuna que bajo su administración se inauguró el más preciado anhelo de ambos.

PURANOTICIA