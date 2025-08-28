Fiscalía cierra la puerta a la defensa de Daniel Andrade y se opone a reabrir la investigación en el caso Democracia Viva

En un nuevo capítulo del Caso Convenios, la Fiscalía Regional de Antofagasta presentó un recurso de reposición para oponerse a la reapertura de la investigación que había solicitado la defensa de Daniel Andrade, exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva. La Fiscalía calificó la petición como una "maniobra dilatoria" que busca impedir el avance de la causa hacia el juicio oral.
El requerimiento de la defensa de Andrade se produjo luego de que la Fiscalía comunicara el cierre de la investigación. Los abogados del imputado argumentaron que había surgido un “hecho nuevo” que justificaba la reapertura, y el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió parcialmente la solicitud, agendando una audiencia para debatir el tema el próximo 8 de septiembre.
En un escrito, la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por el fiscal Juan Castro Bekios, aseguró que no existe ningún hecho nuevo y que la solicitud es “inconducente y contraria a derecho”. El objetivo, según el Ministerio Público, es continuar con el curso normal del procedimiento y que se realice la audiencia de preparación de juicio oral, ya fijada para el 29 de septiembre. "Las defensas podrán presentar sus pruebas en el marco de un juicio oral público y contradictorio", indicó el fiscal.
La investigación del Caso Convenios en la región de Antofagasta, una de las más avanzadas del país, involucra a siete imputados y se centra en traspasos millonarios desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones privadas con vínculos políticos.
PURANOTICIA