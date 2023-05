La estrategia iniciada en enero para que Republicanos tuviera la hegemonía de la derecha y doblara a Chile Vamos en Valparaíso

Diferentes conclusiones son las que se pueden sacar tras la elección de este domingo 7 de mayo en la región de Valparaíso para conformar el Consejo Constitucional, órgano de 50 integrantes que tendrá la misión de redactar una nueva propuesta de Constitución para que rija los destinos del país por las próximas décadas.

Por un lado, y lo más innegable de todo, es que el gran ganador de la jornada fue por lejos el Partido Republicano, que a nivel nacional obtuvo más de 3,4 millones de votos (3.468.115), correspondientes al 35,40%. Esta tónica se mantuvo en la gran mayoría de las regiones, incluidas la de Valparaíso, donde también arrasaron.

Y es que del millón de votantes (1.075.853) en la zona, más de 400 mil votos (400.459) fueron para la tienda que lidera José Antonio Kast, cifra que equivale al 37,22% de los votos en la Quinta Región. Vale decir, la aplastante victoria no sólo se repitió en la zona, sino que también superó al promedio a nivel nacional.

¿DERROTA DE CHILE VAMOS?

Los resultados electorales en la región también dan cuenta de lo que fue el desempeño del pacto «Chile Seguro», que agrupó a los partidos de Chile Vamos, vale decir la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli), quienes se quedaron con el tercer lugar entre las cuatro listas participantes en la zona.

Aquí pueden haber dos lecturas. Pero antes de pasar a detallarlas, vale mencionar que «Chile Seguro» obtuvo 178 mil votos (178.217), correspondientes al 16,57% regional. El desglose por partido devela que la UDI obtuvo casi 76 mil sufragios (75.999), que RN consiguió casi 73 mil votos (72.994) y que Evópoli logró sumar poco más de 29 mil preferencias (29.224), equivalentes al 7,06%, 6,78% y 2,72% respectivamente.

Dicho esto, son dos las conclusiones que se pueden extraer: primero, que Chile Vamos quedó debilitado en la región de Valparaíso, quedando relegado a un pobre tercer lugar en el mapa político de la zona e incluso siendo aplastados por el Partido Republicano que consiguió doblarlos en cantidad de votos (400.459 vs 178.217).

Y segundo –que es la conclusión más alentadora y a la cual Chile Vamos busca aferrarse– es que la derecha, sumando el Partido Republicano, la UDI, RN y Evópoli, consiguieron quedarse con más de la mitad del mapa político en la región de Valparaíso, gracias a que la suma de sus porcentajes llega a 53,79% en la zona.

Cabe hacer presente que la izquierda, en tanto, consiguió quedarse con 117.844 votos por parte del pacto «Todo por Chile», cuyos partidos DC, PPD y PR lograron el 10,95%; y con 379.333 votos por parte de «Unidad para Chile», cuyas tiendas del Frente Amplio, más el PC y el PS obtuvieron el 35,26% de los sufragios, sumando 46,21% en su conjunto.

LOS TEMORES FUNDADOS DE LA UDI

El 26 de enero, Puranoticia.cl publicaba un artículo donde fuentes de la UDI revelaban su preocupación en torno al desempeño que podría tener el Partido Republicano en la región de Valparaíso, situación que proyectaban como un posible golpe al mentón de sus aspiraciones electorales; esto, considerando que la tienda gremialista no tiene mayor presencia a nivel de autoridades en la zona, ya que no cuentan con diputados ni senadores, tienen dos consejeros regionales y sólo tres alcaldes.

En aquella nota de principio de año, el ex integrante de la Convención Constitucional y ex comandante en jefe de la Armada de Chile, Jorge Arancibia Reyes, manifestó a este medio que el gremialista corría con desventaja en la zona, ya que "hay que considerar que en la región de Valparaíso la UDI no existe. Estoy hablando de alcaldes, de gobernadores, de parlamentarios, donde la UDI se perdió".

A esta tesis se sumó el ex diputado y actual presidente regional de la UDI en Valparaíso, Osvaldo Urrutia Soto, quien expuso que "eso, que puede ser una ventaja para nuestros adversarios, nos obliga a reforzar esfuerzos con las estructuras partidarias y esas sí las tenemos, y estamos desplegados en la región y trabajando con nuestra gente para superar esa ventaja que tienen nuestros adversarios políticos".

Otro de los temores expresados por fuentes de Puranoticia.cl en el gremialismo de la región de Valparaíso en la nota publicada en enero de 2023 decía relación con la fuerza que en las elecciones parlamentarias pasadas había alcanzado el Partido Republicano, logrando dos escaños, tanto en el Distrito 6 (cordillera) como en el Distrito 7 (costa), con los diputados en ejercicio Chiara Barchiesi Chávez y Luis Sánchez Ossa.

El análisis de todos estos factores explicaba el temor y la preocupación que existía por entonces en la UDI, donde incluso se pensó en la posibilidad de que la tienda de derecha pudiera doblar en votos a los tres partidos que conforman Chile Vamos, representados en el pacto «Chile Seguro». Este escenario, tal como consignó Puranoticia.cl, fue abordado por la UDI, RN y Evópoli, quienes aseveraron que no era para nada una utopía que esto ocurriera. Y así fue, dicho y hecho...

META CUMPLIDA

La arremetida del Partido Republicano en materia electoral en la región de Valparaíso fue justamente abordada por dirigentes de este partido tras publicado el reportaje sobre los temores de la UDI. Bajo este contexto, Roberto Weber Acuña, presidente regional de la tienda de derecha en la Quinta Región, compartió sus reflexiones de cara a lo que iba a ser el proceso eleccionario para conformar el Consejo Constitucional.

"Tenemos una buena fuerza, una buena cantidad de militantes, más de 2.000 en la región y aparte hay bastante adhesión en el partido, así que espero que tengamos una buena respuesta de la ciudadanía ante nuestros candidatos", comenzó indicando a Puranoticia.cl el capitán de fragata e infante de marina en retiro.

Como ya se dijo desde Chile Vamos, principalmente en la UDI, existían resquemores en torno a que Republicanos pudiera doblarlos en votos. Frente a esta posibilidad, Weber manifestó en su oportunidad que "de antemano es difícil poderlo decir, pero haremos todo el esfuerzo para que así sea". Estas palabras coinciden con lo expresado este lunes 8 de mayo por Antonio Barchiesi, el gran ganador de la elección en la región, quien dijo que "el resultado indudablemente es mucho mejor que los mejores pronósticos que en algún momento podríamos haber hecho".

Coincidentemente con esta afirmación, Marco Moreno Pérez, académico de la Facultad de Gobierno de la U. Central, señaló el 27 de enero a Puranoticia.cl que "es utópico" pensar que el Partido Republicano pudiera doblar a Chile Vamos, agregando que "no lo veo tan fácil, porque su discurso es ambiguo, porque resulta que cuestiona, critica y rechaza este proceso constituyente, sin embargo lleva candidatos, entonces es como una contradicción. ¿Cómo instalas un relato para que voten por sus candidatos, si ellos están en contra del proceso? Entonces esa ambigüedad probablemente les juegue en contra porque la gente no va a entender qué es lo que quieren".

HEGEMONÍA DE LA DERECHA

El 28 de abril, Puranoticia.cl publicó otro artículo relacionado a las elecciones, con énfasis en la estrategia del Partido Republicano para quedarse con la hegemonía de la derecha a nivel nacional y regional, lo cual explica en parte la decisión adoptada de ir en listas separadas con la UDI, RN y Evópoli, los que –en el papel– son sus "aliados". Además, desde la tienda conservadora también buscaban darle un nuevo impulso a la más que segura próxima candidatura presidencial de José Antonio Kast, su líder.

En ese sentido, un análisis previo realizado por el propio Kast, sostenía que la pelea en la región de Valparaíso se daría por el quinto escaño, donde posicionaba a la candidata María de los Ángeles López para hacerse del último cupo. Si bien, el nombre fue el correcto, lo cierto es que el pronóstico quedó corto, pues la republicana se quedó con el tercer escaño, gracias a los 70.859 votos conseguidos, equivalentes al 6,59%.

Y es que en definitiva, Republicanos distribuyó sus más de 400 mil votos de la siguiente manera: Antonio Barchiesi, 222.474 votos (20,68%); María de los Ángeles López, 70.859 votos (6,59%); Raimundo Palamara, 32.780 votos (3,05%); Tatiana Bernal, 30.805 votos (2,86%); Pedro Schwedelbach, 27.889 votos (2,59%); y Chantal Robert de la Mahotiere, 15.652 votos (1,45%).

Dicho esto, la tienda no sólo se queda con la hegemonía de la derecha en la región de Valparaíso, sino que además le permite tener la capacidad de vetar cualquier norma en la Convención Constitucional, al superar los 2/5 del quórum. Sin dudas, una aplastante victoria republicana que los proyecta como el partido que pondrá la música en el órgano encargado de redactar la nueva propuesta de Carta Magna para Chile.

