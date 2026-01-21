Kast visita zonas afectadas por incendios en Ñuble y dice que "queremos prepararnos bien para lo que será la reconstrucción"

El Presidente electo, José Antonio Kast, visitó las zonas afectadas por los incendios forestales en la región de Ñuble y apuntó a la reconstrucción.

Desde Libuy en la comuna de Bulnes, el fundador del Partido Republicano señaló que “hoy día estamos constatando una realidad. No tenemos las herramientas para enfrentar nosotros como equipo la emergencia que se vive hoy, pero sí queremos prepararnos bien para lo que será la reconstrucción”.

“Eso es lo que a nosotros nos toca a partir del 11 de marzo y para eso necesitamos conocer y los equipos que me colaboran están en lo mismo”, agregó.

El mandatario electo indicó que “ustedes van a ver como los futuros ministros están cada uno tomando un área, sea en temas de reconstrucción de viviendas, sea en reparación de caminos que se van a ver afectados por camiones de alto tonelaje, sea en temas de seguridad, pero queremos ir paso a paso avanzando con responsabilidad”.

Asimismo, recalcó que “vamos a avanzar tanto en lo que ha ocurrido en Viña hace ya mucho tiempo atrás como lo que está ocurriendo hoy día en la región de Ñuble y en la región de Biobío”.

“La obligación de un Gobierno es estar colaborando en todas partes. No solamente es el presidente, sino que son los equipos que colaboran en esto”, subrayó.

(Imagen: @joseantoniokast)

PURANOTICIA