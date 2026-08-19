Kast monitorea estragos por sistema frontal en Antofagasta y advierte que quienes viven en "zonas de riesgo" deberán abandonarlas

El Presidente José Antonio Kast se trasladó este miércoles a la región de Antofagasta para encabezar en terreno la coordinación del Gobierno frente a las consecuencias del sistema frontal que ha afectado a distintas localidades de la zona y que llevó a decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

Tras arribar a la Base Aérea de Antofagasta, el Jefe de Estado se dirigió a la Delegación Presidencial Regional, donde encabezó una extensa mesa técnica junto a autoridades políticas, representantes de organismos de emergencia, Fuerzas Armadas y de Orden y servicios públicos, además de autoridades comunales que participaron de manera remota.

Luego de la reunión, el Mandatario señaló que "hemos podido tener una mesa de trabajo regional, junto con las máximas autoridades locales, el gobernador regional, la delegada regional, el alcalde de Antofagasta que nos acompañó, la directora de la Senapred”.

Agregó que los alcaldes de distintas comunas se conectaron virtualmente, entre ellos representantes de Taltal y Mejillones, algunas de las zonas más afectadas por el evento meteorológico.

Además, valoró también el despliegue transversal de los parlamentarios de la región. “Agradezco la participación también de los parlamentarios, quienes todos, sin distinción alguna, los senadores y los diputados, fueron informando y estuvieron desplegados o conectados permanentemente con las distintas zonas”, afirmó.

Durante la reunión se revisó especialmente la situación de Tocopilla, provincia donde ya se encuentra desplegado el Jefe de la Defensa Nacional, general de brigada Eduardo Cuadra. Asimismo, se analizó el estado de las rutas, la infraestructura sanitaria y la operación de los albergues.

Respecto de la conectividad, el Presidente informó que se han ido recuperando paulatinamente los accesos. “Ya hay una ruta abierta hacia Tocopilla. Se sigue trabajando en dos rutas más. Hemos tenido la colaboración de la empresa privada, que junto con las maquinarias de Vialidad del MOP, han ido habilitando cada uno de estos accesos”, explicó.

El Jefe de Estado señaló también que la infraestructura sanitaria se encuentra, en términos generales, operativa, aunque con una afectación mayor en Tocopilla, y destacó que los albergues han permitido atender a personas afectadas tanto en esa comuna como en Antofagasta.

Junto con enfrentar la contingencia, Kast planteó la necesidad de sacar aprendizajes para fortalecer la preparación de la región ante futuros eventos. “De estas tragedias podemos aprender hacia adelante. Hay muchas situaciones que se pueden ir proyectando para tener un plan maestro, por ejemplo, en situaciones de aguas lluvia”, sostuvo.

En esa línea, el Mandatario abordó también la necesidad de avanzar en soluciones habitacionales definitivas y evitar asentamientos en sectores expuestos a amenazas naturales. “Tenemos que trabajar en que las personas que se han instalado en zonas de alto riesgo tienen que abandonar esas zonas”, señaló, agregando que el desafío exige enfrentar con decisión la planificación urbana y proyectar el crecimiento regional considerando la disponibilidad de terrenos fiscales y las perspectivas de inversión minera.

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