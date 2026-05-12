Juzgado decide ampliar en 150 días investigación de caso Julia Chuñil tras petición de la Fiscalía

Un total de 150 días adicionales tendrá la indagatoria por el presunto homicidio de Julia Chuñil, activista mapuche cuyo rastro se perdió el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos. Así lo resolvió el Juzgado de Garantía de Los Lagos, bajo la dirección del magistrado Andrés Riveros.

Tras evaluar el avance de las diligencias procesales que actualmente se encuentran en desarrollo, el juez decidió dar luz verde a la petición formulada por las partes intervinientes y dictó la respectiva resolución.

Debido a que el plazo inicial de indagación expiró a mediados de abril, fue el Ministerio Público el ente encargado de solicitar esta prórroga equivalente a cinco meses.

Para fundamentar esta extensión, la Fiscalía argumentó que aún existen peritajes pendientes que son considerados vitales para esclarecer el destino de la mujer, quien contaba con 72 años al instante de su desaparición.

Entre las tareas científicas por resolver, destaca la necesidad de confirmar o descartar si los más de 60 restos óseos que fueron hallados al interior de un campo perteneciente a la víctima, corresponden efectivamente a ella.

Hasta la fecha, las sospechas del Ministerio Público apuntan como principal implicado a Javier Troncoso Chuñil, hijo de la mujer desaparecida. El individuo se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva, enfrentando cargos formales por los delitos de parricidio, inhumación ilegal, robo frustrado con violencia e intimidación y maltrato corporal.

En el marco de esta misma causa, las pesquisas también han abarcado a Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, los otros hijos de la dirigenta mapuche. A ambos se les revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria el viernes 10 de abril.

PURANOTICIA