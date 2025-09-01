Justicia condena a 14 años a conductor de bus por el fatal choque en San Pedro de la Paz

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción ha dictado una sentencia de 14 años de cárcel efectiva contra Alejo Santander Faúndez, de 67 años, el conductor del bus de la empresa San Pedro del Mar que protagonizó un fatal choque con el Biotrén en septiembre de 2023. El accidente, que conmocionó al país entero, dejó un saldo trágico de siete personas fallecidas y 10 lesionados, según los últimos reportes.

La condena fue pronunciada este lunes, coincidiendo con el segundo aniversario del trágico suceso. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que el conductor actuó con dolo eventual, lo que implica que aceptó la posibilidad de que su acción pudiera causar la muerte de otras personas. Este punto fue clave para la condena por siete delitos de homicidio simple, además de múltiples delitos de lesiones graves y menos graves, y daño calificado. La defensa había intentado que la pena fuera menor argumentando que la culpabilidad era por cuasi delito de homicidio, pero esta tesis fue desestimada por el tribunal.

El fatal accidente ocurrió en el cruce de Boca Sur, en San Pedro de la Paz, cuando Santander Faúndez intentó cruzar la línea férrea, a pesar de que la barrera de seguridad estaba abajo y de las advertencias sonoras y luminosas. Según la investigación, el conductor incluso habría derribado la barrera para continuar su marcha. El veredicto pone fin a un largo y doloroso proceso para las familias de las víctimas, que si bien se mostraron aliviadas por el fallo, algunas consideran que la pena es insuficiente para la magnitud de la tragedia.

