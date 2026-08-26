Junaeb garantizó pago de finiquitos a manipuladoras de alimentos de Soser en O’Higgins

La senadora por la región de O’Higgins, Alejandra Sepúlveda (IND), junto a dirigentas de las manipuladoras de alimentos de la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser), vinculada a la denuncia por la entrega de “raciones fantasmas” en el marco de las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se reunieron con el director nacional de Junaeb, Fernando Peña.

Durante el encuentro, las representantes plantearon sus principales inquietudes respecto de la continuidad del servicio de alimentación para los niños y niñas de la región, además del futuro laboral de las manipuladoras de alimentos, la factibilidad de sus finiquitos y el avance de la investigación relacionada con la empresa.

Tras la reunión, la senadora Alejandra Sepúlveda explicó que "dadas todas las complicaciones que hoy día tiene la empresa Soser - presente en 25 comunas de la región de O'Higgins y que da trabajo a más de 1.400 manipuladoras de alimentos - con el director Peña hemos analizado todos los escenarios, fundamentalmente, el más complejo como es el estado del servicio en las escuelas".

En esa línea, la parlamentaria señaló que una de las principales preocupaciones era garantizar que los estudiantes no vieran interrumpido su acceso a la alimentación escolar, considerando la situación que enfrenta la empresa.

La senadora añadió que "nos ha dicho que hoy día la alimentación de los niños y niñas está absolutamente ratificada, que va a haber continuidad, así como de la misma forma estarán los sueldos como corresponden a las tías manipuladoras, y los finiquitos que deberían estar en el mes de febrero del próximo año, cuando termina la licitación con Soser desde la Junaeb".

De esta manera, desde Junaeb se habría entregado tranquilidad tanto respecto de la continuidad del Programa de Alimentación Escolar en la región como del pago de los sueldos y el resguardo de los finiquitos de las manipuladoras de alimentos, cuyo vínculo con Soser se extiende hasta el término de la actual licitación.

Por su parte, la presidenta de las manipuladoras de alimentos, Claudia Fuenzalida, valoró los resultados de la reunión y destacó que las trabajadoras pueden estar más tranquilas, "pues en esta reunión hemos podido aclarar muchos temas, y uno de los principales es el resguardo de nuestros finiquitos".

Fuenzalida explicó que esta era una de las principales preocupaciones de las trabajadoras, debido a las dudas que había generado la situación de la empresa.

"Era uno de los problemas que nos afectaba, teníamos mucha gente que nos estaba preguntando sobre los finiquitos, ya la tranquilidad está, los finiquitos están resguardados, espero que no tengamos ningún otro tipo de problema, y el programa continuará”, concluyó.

PURANOTICIA