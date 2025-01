Joven de Curanilahue con parálisis cerebral obtuvo puntaje nacional en la PAES de Matemáticas: "No me lo esperaba"

Benjamín Rivas Beltrán, un joven de 18 años de Curanilahue, obtuvo puntaje nacional en la Prueba Acceso a la Educación Superior (PAES) de Matemáticas, a pesar de vivir con parálisis cerebral. Es uno de los asistentes al tradicional desayuno de los mejores puntajes con el Presidente de la República en La Moneda.

Benjamín reside con sus abuelos en esa comuna de la región del Biobío, y es exalumno del liceo público Mariano Latorre, donde cursó su enseñanza media. Durante el último año combinó sus estudios en el liceo con la preparación en un preuniversitario, además de largas horas de dedicación en su casa.

Su esfuerzo dio frutos, aunque en conversación con ADN Radio, reconoció que no esperaba alcanzar el puntaje máximo. “Siempre apunté a tener el máximo puntaje, pero no me lo esperaba”, señaló.

“Tengo bastante claro qué quiero estudiar y dónde: ingeniería de ejecución en informática en la Universidad del Biobío”, agregó el joven.

En ese sentido, Benjamín envió un motivador mensaje: “Sin importar las dificultades que pueda haber, si se es perseverante y constante, después llegan los buenos resultados”.

Su padre, Jonathan Rivas, destacó que todo el mérito es de Benjamín y de sus abuelos, ya que a él siempre le gustó estudiar y estar relacionado con la tecnología. “Todo esto es mérito de él, porque se ha esforzado siempre, se quedaba después de clase a su preuniversitario, de repente caminaba pese a su condición, entonces es 100% mérito de él”, dijo.

“Él ha luchado, se ha sacrificado, estudia, hace sus cosas solo, entonces uno se siente orgulloso de él. A él le gustaba estudiar, siempre de niño le ha gustado eso, así que uno más que nada debe apoyarlo en todo lo que viene, que disfrute su momento y que sea un niño feliz”, añadió.

Entre risas, Benjamín dijo que recibió el llamado y las felicitaciones de sus vecinos y excompañeros de colegio. Justamente desde el Municipio de Curanilahue lo están apoyando para que viaje a Santiago. Además, comentaron que hay felicidad en la comuna por esta noticia y que a su vuelta lo recibirán junto al Concejo Municipal.

El alcalde de Curanilahue, Luís Gengnagel, indicó que “a la vuelta tendremos la posibilidad de compartir con él en el Concejo Municipal y sus profesores acá en el Municipio. Lo conozco de pequeñito, él era usuario de la casa de la inclusión, tenemos recuerdos muy importantes de él y de su gran empeño por salir adelante, así que felicidades para todos, Curanilahue está hoy día feliz por esta gran noticia”.

A través de Facebook, la Municipalidad publicó que "tenemos puntaje nacional en Curanilahue. Saludamos a Benjamín Rivas Beltrán, estudiante del Liceo Polivalente Bicentenario Mariano Latorre, quien logró puntaje nacional en Matemáticas, para el proceso de admisión 2025 y fue invitado por el Presidente de la República al tradicional desayuno en el Palacio de la Moneda. ¡Un orgullo para Curanilahue!".

