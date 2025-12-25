Joven de 25 años muere tras ataque con arma blanca por un desconocido en San Javier

Un joven de 25 años murió durante la madrugada de este jueves en la comuna de San Javier, Región del Maule, tras ser atacado con un arma cortante en el cuello por un sujeto desconocido. El hecho es investigado por equipos especializados del Ministerio Público y las policías.

El ataque se habría registrado en el sector de Bobadilla, lugar hasta donde concurrieron funcionarios de la Fiscalía ECOH, junto a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros, quienes desarrollan diversas diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

El subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios (BH), indicó que el procedimiento se encuentra en pleno desarrollo. “Los hechos son materia de investigación, están en desarrollo distintas diligencias investigativas, siendo informada directamente al Ministerio Público para la continuidad del proceso investigativo”, señaló.

Desde el Ministerio Público señalaron que, de forma preliminar, el hecho podría estar vinculado a rencillas entre bandas rivales, antecedente que deberá ser confirmado con el avance de la investigación.

