Joven de 24 años murió tras ser atacado con un arma cortante en Copiapó: Fiscalía y PDI realizan diligencias

La Fiscalía de Atacama y la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) están realizando distintas diligencias investigativas destinadas a esclarecer la muerte de un hombre adulto en Copiapó, hecho ocurrido la madrugada de este miércoles en la capital de Atacama.

Respecto del caso, el fiscal de la Unidad SACFI-ECOH, Pedro Pablo Orellana, indicó que alrededor de las 03:00 horas, personal de Carabineros alertó respecto de la presencia de una persona fallecida en la esquina de Circunvalación con Van Buren.

“A partir de esta comunicación la Fiscalía dispuso de inmediato la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, además de integrantes del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) pudiendo establecer que la persona fallecida era un hombre adulto de nacionalidad chilena quien presentaba indicios de haber sido atacado con un arma blanca”, indicó el persecutor.

Respecto de este hecho, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó, subprefecto Francisco Muñoz Godoy, dijo que el trabajo en el sitio de suceso permitió determinar que la víctima corresponde a un hombre en situación de calle de 24 años sin antecedentes penales, quien mantenía una herida con arma cortante.

“Las diligencias establecieron que la víctima estuvo durante la noche compartiendo bebidas alcohólicas con otras personas en situación de calle, cuando aproximadamente a las 02:00 horas, mientras se trasladaba por avenida Circunvalación a la altura de la calle Carlos Van Buren, sostiene una discusión con un desconocido, quien lo agrede con un arma cortante en la región torácica, para luego huir del lugar”, indicó.

Sobre las diligencias en desarrollo el fiscal Orellana mencionó que se están desarrollando distintas tareas investigativas cuyo objetivo es dar con el paradero del agresor, dentro de las cuales se encuentran empadronamientos a posibles testigos y la búsqueda de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la fatal agresión.

PURANOTICIA