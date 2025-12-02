Joven de 18 años perdió la vida tras manipular una escopeta de fabricación artesanal en Coronel

Un joven de 18 años perdió la vida durante la tarde de este martes tras manipular una escopeta de fabricación artesanal en una vivienda, en la comuna de Coronel, región del Biobío.

Alrededor de las 16:30 horas, personal de Carabineros concurrió al Cesfam Lagunillas para verificar el ingreso de una persona herida por arma de fuego. Allí, un joven de 19 años relató que se encontraba junto a la víctima cuando este manipulaba el arma artesanal, momento en que se produjo el fatal desenlace.

La información fue confirmada por el mayor Claudio Jiménez, comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Coronel, quien además, informó que están resguardando el sitio del suceso.

Por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción, que asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA