José Antonio Kast visitará este miércoles la comuna de Penco para coordinar primeras acciones de reconstrucción tras incendios

En medio del complejo escenario que dejan los incendios forestales en la zona centro sur del país, José Antonio Kast se trasladará este miércoles hasta la comuna de Penco, en la Región del Biobío, uno de los territorios más golpeados por la emergencia y donde se registra la mayor cantidad de víctimas fatales.

De acuerdo con información conocida durante la jornada de este miércoles, el presidente electo arribará a la zona cerca de las 18:00 horas, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. La visita se enmarca en las primeras coordinaciones orientadas a abordar el proceso de reconstrucción que deberá asumir el próximo gobierno en las áreas afectadas por el fuego.

Kast ya había sostenido encuentros previos con autoridades locales para interiorizarse de la magnitud de los daños y de las principales necesidades de los territorios, considerando que los incendios han dejado un saldo de 20 personas fallecidas y cerca de 40 mil hectáreas consumidas por las llamas.

Una de las localidades más afectadas dentro de la comuna es Lirquén, donde se estima que cerca del 90% del sector resultó dañado. Penco, además, ha sido el lugar desde donde el alcalde ha realizado los llamados más insistentes de ayuda ante la emergencia. En una entrevista con este medio, el jefe comunal Rodrigo Vera cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente al avance del fuego y la demora en la tramitación del decreto administrativo que declaró la “zona de catástrofe”.

En paralelo, el Presidente electo también ha mantenido reuniones con el actual Mandatario, Gabriel Boric, con quien se encuentra coordinando acciones tanto para el combate de los incendios como para las futuras tareas de reconstrucción.

La emergencia no solo afectó a la Región del Biobío, sino que también se extendió a Ñuble y La Araucanía, situación que derivó en la declaración de alerta roja y en la designación de ministras enlace por parte de La Moneda para cada una de las regiones impactadas.

Pese a la magnitud de la tragedia, tanto Kast como Boric han optado por una línea de trabajo coordinada, evitando confrontaciones políticas y priorizando la respuesta ante la emergencia y el apoyo a las comunidades damnificadas.

PURANOTICIA