Iván Poduje endurece el tono contra la alcaldesa Ripamonti y acusa que el Municipio de Viña "es una red de operadores políticos"

Profundamente molesto manifestó estar Iván Poduje a raíz de una entrevista que dio a CNN Chile donde la periodista Mónica Rincón le arrebató una serie de argumentos que planteó en contra de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti en la Municipalidad de Viña del Mar, cargo que justamente desea ocupar el arquitecto.

"Vengo bastante molesto porque di una entrevista al medio CNN, donde la contraparte, la periodista (Rincón), recibió una serie de informaciones que desacreditaban las cosas que yo estaba diciendo, y hoy quiero reafirmarlas todas", comenzó diciendo el candidato independiente (aunque cuenta con el respaldo de Chile Vamos) a la Alcaldía de la Ciudad Jardín, al programa «Sin Filtros».

Una de las primeras situaciones que abordó el experto en materias urbanísticas dice relación con el proyecto en el estero Marga Marga, recordando que "dije que en el estero no había proyecto, que era un mono, pero hay algo peor: el 10 de mayo de 2024, el portal Puranoticia.cl informa: 'Contraloría ordena sumario al Municipio de Viña del Mar por trato directo para diseñar el proyecto del estero'. Hay un Concejal que denuncia el trato directo. La Contraloría objeta el proceso y aplica medidas disciplinarias, entre las cuales está el estudio y la evaluación social".

"Me decían que estaba listo todo, listo para construir. ¿Qué dice la ficha del Ministerio de Desarrollo Social? Que es un proyecto de perfil. Perfil es la categoría más baja. No tiene ingeniería básica, no tiene ingeniería de detalle, no tiene planos hidráulicos, no tiene plano de iluminación, no tiene nada; es un mono... y eso fue lo que yo dije, y me contrapreguntaban que no, por información –al parecer– del Municipio. Está en Puranoticia, además, con un trato directo", añadió el profesional.

Cabe recordar que las palabras de Poduje fueron desementidas por la gestión municipal frenteamplista que, a través de una declaración a Puranoticia.cl, afirmaron que "conseguimos diseñar y aprobar un parque urbano y un plan maestro de manejo para el estero Marga Marga, favoreciendo un desarrollo sostenible con servicios ecosistémicos y enfoque de riesgo, sumando un nuevo espacio para el turismo".

De igual forma, aseguraron que "el proyecto ya se encuentra aprobado y con recursos del presupuesto nacional por más de $5.000 millones y con RS lista", agregando que "fue posible que un proyecto de esta magnitud lograra una aprobación en histórica para el país en poco menos de seis meses cuando, comparativamente, proyectos de esta envergadura en Chile han tardado incluso hasta 15 años".

PLAN DE EVACUACIÓN Y EL SAR

En la comentada entrevista que generó el enfado del candidato a la Alcaldía de Viña también señaló que el Plan de Emergencia y Evacuación que elaboró la Municipalidad de Viña del Mar "había sido plagiado por un funcionario". Sin embargo –y según dijo Poduje– la conductora de CNN Chile le decía que no. Tras ello, leyó un estracto de un reportaje de Ciper Chile, del 9 de febrero de 2024, el cual indicaba que "el Municipio no tenía Plan de Emergencia ni Plan de Evacuación y entregó un plan plagiado".

"¿Ciper será de ultra derecha? No creo que lo sea. Y dice el artículo que 'por razones de buen servicio, se deja sin efecto la versión del Plan de Emergencia', y el mismo Municipio reconoce que estaba plagiado. Ahora, quiero decir que esa falta del Plan de Emergencia y Evacuación generó pérdida de vidas, razón por la cual la Alcaldesa está querellada", añadió el arquitecto en el programa que se emite en YouTube.

Acerca del proyecto de centro de salud SAR de Miraflores, el arquitecto planteó que se trata de "una de las obras que la Alcaldesa se jacta de..., y lo dice la periodista (Mónica Rincón), que el SAR es una obra de ella. El SAR de Miraflores es un sitio eriazo con lauchas. ¿Y sabe por qué es un sitio eriazo con lauchas? Porque estuvo tomado tres años el terreno, y como a usted le gustaban las tomas y decía que eran parte del derecho humano, no hizo nada, y los vecinos de Miraflores hicieron protestas".

"RED DE OPERADORES"

Otro tema que quiso aclarar Iván Poduje decía relación con los "pitutos" en la Municipalidad de Viña durante la administración Ripamonto. En este punto, emplazó directamente al diputado Jorge Brito (RD), diciéndole: "Jorgito, tú que me has tirado varios tuits: tu hermana trabaja en el Municipio, $3,6 millones. Tu ex jefe y amigo, Jorge Cea, trabaja de gerente de la Corporación Municipal, gana $8,4 millones".

Y continuó: "El jefe anterior, antes de Ripamonti, ganaba 5,4 millones de pesos. O sea, la Alcaldesa le subió el sueldo de $5,4 millones a $8,4 millones. Pero además, la Alcaldesa trabajó para Jorge Brito, con Paulina Mardones, que también está en el equipo y con el señor Leonardo Risetti, que también está en el equipo, y que fue recomendado por Brito. O sea, yo dije que ésta es una red de operadores y está lleno de operadores de Revolución Democrática. Digamos que RD es el partido más corrupto, que tiene tres compañeres en cana. Ahora lo desvincularon.. Giorgio y todas las cosas que sabemos. Municipio RD: estos son los sueldos que ganan".

Finalmente habló acerca de una "persecución" en el Municipio, diciéndole directamente a la jefa comunal que "usted tiene funcionarios con estrés por persecución política, y uno de ellos cuestionó el contrato de las cámaras. Ingesmart, ¿le suena, Alcaldesa? Está cuestionada porque uno de los socios, que es amigo de Elizalde, está manejando las cámaras de Viña y usted no le cobró nunca $40 millones. Yo estoy partiendo. Tengo toda la información, que viene de funcionarios y está en la prensa, y yo voy a seguir...".

