Iván Poduje asoma como opción a la Alcaldía de Viña del Mar: líder del plan de reconstrucción de Piñera suma apoyos en Chile Vamos

Pese a que en conversación con Puranoticia.cl el arquitecto Iván Poduje señala que "aún no está confirmada en un 100% la candidatura", lo cierto es que su aspiración a liderar la Alcaldía de Viña del Mar es concreta, lo está conversando con su fuero más íntimo e incluso hasta ya concita apoyos al interior de los partidos de Chile Vamos.

Este verdadero "outsider" de la política se ha posicionado en los medios de comunicación a través de columnas de opinión, pero también por su participación en el programa de debate político «Sin Filtros», donde constantemente sus comentarios son analizados –para bien o para mal– en redes sociales como X (ex Twitter).

APOYOS DE CHILE VAMOS

Y es que los deseos de este urbanista son llegar directamente a la papeleta de la Elección Municipal programada para el sábado 26 y el domingo 27 de octubre, como carta independiente, aunque idealmente apoyado por los partidos de Chile Vamos.

De todas maneras, recordar que esta coalición ya tiene algunos nombres sonando para la Municipalidad de Viña del Mar, como el concejal Carlos Williams (RN) o el ex sacerdote Marcelo Catril (independiente). No obstante a aquello, aún no hay una definición concreta, por lo que su nombre se suma como alternativa.

Por ejemplo, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, señaló a Ex Ante que el profesional formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) "sería una muy buena opción. Él no tiene trayectoria política convencional, pero ha estado muy involucrado en todos los temas de políticas públicas", a lo que agregó que "por supuesto que es un nombre interesante para explorar".

Por su parte, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, dijo sobre las aspiraciones alcaldicias de Poduje que "creo que es un candidato que puede ser interesante. Hay que tratar de ganar todas las alcaldías con gente de oposición". Cabe recordar que en la UDI hace algunos días se bajó la opción del ex diputado Osvaldo Urrutia, quien también había sonado como carta de la oposición para la Alcaldía de Viña del Mar.

En Amarillos y Demócratas también ha concitado apoyo su eventual candidatura. Andrés Jouannet, presidente de los primeros, dijo que "creo que sería un gran Alcalde de Viña. Ahora, es una cuestión que tendríamos que definir nosotros como partido, pero me encantaría conversar con él, naturalmente, para ver si se puede avanzar en una eventual candidatura". Ximena Rincón, en tanto, timonel de los segundos, afirmó que "me gusta" la candidatura del arquitecto por la Ciudad Jardín.

LIDERÓ PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE PIÑERA

Este fuerte respaldo que reúne en la centro-derecha se debe al trabajo profesional que ha realizado con figuras del sector, como por ejemplo el ex presidente Sebastián Piñera. Y es que Iván Poduje fue quien lideró al grupo de expertos que elaboró junto al ex Mandatario la propuesta para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tras el megaincendio registrado los días 2 y 3 de febrero.

También destacan que el urbanista ha trabajado hace años en propuestas para la ciudad, y donde incluso ha sostenido reuniones con dirigentes de la UDI, de Amarillos y del Partido Social Cristiano. Todo esto –aseguran– le da "espaldas" a su opción.

Pero pese a todo el trabajo realizado de la mano con militantes de diversos partidos de oposición, Poduje reafirma que su intención es ir como candidato independiente, por lo que descarta inscribirse en un partido y, más aún, ir a Primarias.

Sin embargo, uno de los principales problemas que aparecen en su horizonte tiene que ver con el bajo conocimiento que la ciudadanía de su figura, donde ahí la alcaldesa Macarena Ripamonti gana con amplia ventaja. Esto lo reconocen en Chile Vamos, tal como lo indicó a Ex Ante Gloria Hutt, presidenta de Evópoli: "Podría jugarle en contra el bajo conocimiento, porque él es más bien conocido en los ambientes académicos y en redes sociales que, por ejemplo, en el territorio".

SUS "CABALLITOS DE BATALLA"

Considerando que su fuerte son los temas urbanos, el arquitecto plantea que Viña del Mar tiene importantes problemas relacionados al deterioro de la ciudad, razón por la cual la reparación y mejoramiento de espacios públicos asoman como clave en su camino por llegar a la Alcaldía de la Ciudad Jardín.

A ello suma la reconstrucción de los sitios arrasados por el megaincendio de febrero, muchos de los cuales asegura haber recorrido, confirmando su devastación. Es ahí donde aparecen las críticas a la gestión Ripamonti, de la que ha dicho a sus cercanos –según Ex Ante– que no ha cumplido con los planes de emergencia que tenía que presentar, además de tener un lento despliegue tras los dantescos incendios del verano.

Otra de sus propuestas tiene que ver con la inseguridad que se vive en Viña del Mar. Para ello, su plan incluye mejoras en seguridad ciudadana y en el trabajo de los inspectores municipales, sobre todo para controlar el comercio ambulante.

En materia económica, plantea que ésta en la comuna está paralizada y que su meta es reactivar la ciudad por medio del turismo, recuperar el centro y el borde costero.

