Investigan si incendio que consumió el hotel Altos Nevados fue provocado o se originó debido a una falla eléctrica

La Fiscalía de Chillán y el Labocar iniciaron una investigación por el incendio que destruyó el hotel Altos Nevados, esto, luego que el fuego arrasara completamente con el recinto turístico de 4.700 metros cuadrados.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos se encontraba verificando la seguridad del lugar, para que los equipos policiales puedan realizar sus peritajes.

El fiscal de Chillán, Ignacio Córdova, se constituyó en el sitio del suceso para dirigir en terreno las labores investigativas de la policía especializada.

Explicó que se trabaja con el Labocar y con el equipo del OS9, con el fin de determinar el origen y causa del fuego que se originó la tarde del domingo.

La indagatoria debe determinar si existe o no un delito de incendio, es decir, si fue provocado por terceros, o si solo se trata de una falla eléctrica.

El superintendente de Bomberos de la comuna de Pinto, Andrés Oliva, informó que "el incendio se combatió en condiciones muy complejas debido al viento puelche que estaba en el lugar, que alcanzó ráfagas de 80 kilómetros por hora".

Además, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Chillán realizó trámites con los pasajeros extranjeros, la mayoría brasileños, estadounidenses y británicos, quienes debieron ser evacuados del hotel y reubicados en otros alojamientos.

El fiscal Córdova precisó que los 119 pasajeros que estaban en el hotel se encuentran en buenas condiciones, que no hubo lesionados y que tampoco se registran denuncias por presunta desgracia. Sin embargo, estas personas perdieron todas sus pertenencias, incluyendo pasaportes y otros documentos.

Además del hotel, el fuego dejó daños en una cafetería, un sector de cocina, la escuela de esquí, el sector de arrendamiento de equipos y en 20 vehículos, 12 de ellos con pérdida total, algunos arrendados por los turistas.

PURANOTICIA