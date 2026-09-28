Formalizan en Copiapó a nueve imputados por megafraude de más de $1.000 millones en Gendarmería

En el Juzgado de Garantía de Copiapó se desarrolla una extensa audiencia de formalización contra nueve detenidos investigados por presuntos delitos de corrupción en Gendarmería, el Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Entre los imputados se encuentran cuatro gendarmes, un efectivo del Ejército y cuatro civiles.

Tras la audiencia de este domingo, el fiscal Luis Miranda informó que la Fiscalía Regional de Atacama expuso los antecedentes correspondientes a la primera arista de la investigación, vinculada a Gendarmería, la que concentra el mayor perjuicio económico detectado por fraude al fisco.

"Estamos hablando de una afectación fiscal de más de 1.000 millones de pesos", señaló el persecutor. Además, detalló que en esta arista se imputan los delitos de cohecho, asociación criminal y lavado de activos, los que, de acuerdo con la investigación, habrían sido cometidos entre 2022 y 2026.

En lo fundamental, los imputados en esta arista habrían favorecido a Comercializadora Santa María y la empresa FyF Spa mediante la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos para proveer insumos a Gendarmería. Al término de la audiencia, tres de los imputados quedaron sujetos a arresto domiciliario total.

Durante este lunes continuará la audiencia de formalización, esta vez respecto de las otras aristas de la investigación, relacionadas con el Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil.

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