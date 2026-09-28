Armada pone fin a dos meses de operaciones en el Estrecho de Magallanes y retorna con la Escuadra Nacional a Valparaíso

La Armada dio por finalizadas las operaciones navales que se desarrollaron durante dos meses en el Estrecho de Magallanes y zonas adyacentes, instancia en la que también participaron efectivos del Ejército y otras instituciones presentes en la zona.

El despliegue involucró a más de 1.800 hombres y mujeres de la Armada, además de unidades de superficie, submarinos, aeronaves y fuerzas especializadas como infantes de Marina, fuerzas especiales, buzos, submarinistas y aviadores navales, entre otros.

La Armada destacó que el despliegue permitió proyectar fuerzas desde el mar, operar sobre territorios insulares, mantener el control del panorama marítimo y asegurar una presencia naval efectiva en áreas de alto valor estratégico para el país.

Además, recalcó que la operación en la zona austral adquirió una especial relevancia por su vinculación con los intereses nacionales en la Antártica y con la condición tricontinental de Chile (América, Oceanía y la Antártica).

Asimismo, la institución indicó que "operar de manera prolongada en ese entorno permitió demostrar nuevamente la versatilidad, polivalencia y capacidad de la fuerza naval para concurrir a un área de operaciones distante, integrarse con otras fuerzas y organismos del Estado, y mantenerse desplegada durante períodos prolongados".

Este domingo 27, la Escuadra Nacional retornó a su puerto base. Para compartir este hito con la comunidad, realizó un desfile naval, encabezado por el buque insignia, fragata "Almirante Williams", visible desde el borde costero de Viña del Mar y Valparaíso.

PURANOTICIA