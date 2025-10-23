Investigan secuestro extorsivo con homicidio y torturas en Temuco: víctima tenía 20 años

La PDI investiga un presunto secuestro extorsivo con homicidio y torturas que quedó al descubierto en las ultimas horas en Temuco.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima es un joven de 20 años que viajó de Santiago a la capital de La Araucanía para trabajar como temporero.

En ese sentido, dos sujetos de 17 y 18 años fueron detenidos en una vivienda del sector Pedro de Valdivia de Temuco, donde también estaba el cuerpo de la víctima.

Según se ha podido establecer hasta el momento, la madre del joven fallecido recibió llamados extorsivos de desconocidos que le exigían dinero para liberar a su hijo.

La mujer denunció el hecho y la Brigada Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI inició las pesquisas y dio con este domicilio, el que fue allanado.

El subprefecto Daniel Araneda, jefe de la BIPE, señaló que "hay antecedentes en la investigación de que esta persona estaba privada contra su voluntad y que efectivamente habría mantenido maltrato de parte de los captores".

Añadió que “encontramos a esta persona, lamentablemente fallecida, y se logra detener a estas dos personas que son imputadas por el delito de secuestro, eventualmente con participación en la muerte de la misma”.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para establecer la causa de muerte y si fue torturado durante su secuestro.

PURANOTICIA