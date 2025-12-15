Descubren casi medio millón de dólares en efectivo escondido en sistema de aire acondicionado de bus en Arica

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas hallaron casi medio millón de dólares en efectivo en el sistema de aire acondicionado de un bus en el paso fronterizo Chungará, región de Arica y Parinacota.

Durante la revisión habitual de un bus que ingresaba a Chile desde Bolivia, funcionarios de la Aduana Regional de Arica se percataron que tras unas rejillas se observaban bultos extraños.

Al abrir el sistema de aire acondicionado del vehículo de transporte, los fiscalizadores hallaron siete paquetes rectangulares de color negro, que al examinar cada uno de ellos, quedó al descubierto el millonario contrabando: US$482.900 en billetes de 100 dólares y US$7.100 en billetes de 50 dólares.

Las entrevistas de rigor que realiza Aduanas determinaron que el dinero era transportado por la auxiliar del bus.

El director de la Aduana Regional de Arica, James Alarcón, detalló que “nuestros funcionarios e incluso los binomios caninos de Aduanas están preparados para detectar esta clase de contrabandos. Los análisis de riesgo, en este caso, se enfocan en el posible intento de lavar activos por parte del crimen organizado, dadas las elevadas sumas de dinero en efectivo que hemos detectado”.

El monto detectado fue retenido y el procedimiento se informó a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para continuar con las investigaciones. Además, el dinero fue entregado bajo cadena de custodia a Carabineros.

(Imagen: Aduanas)

PURANOTICIA