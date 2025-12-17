Incautan más de 2.500 plantas de marihuana ocultas en un bosque nativo en Pemuco

Carabineros decomisó 2.557 plantas de cannabis en un operativo realizado en el sector Culenco, comuna de Pemuco, región de Ñuble.

El procedimiento se desarrolló tras diligencias ordenadas mediante una orden de investigar de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), y contó con el apoyo especializado de la Sección Aérea Biobío y del GOPE Ñuble, permitiendo la detección de dos corrales artesanales que mantenían plantas cannabis sativa en pleno proceso de crecimiento en una zona rural, con sistema de riego.

El jefe de operaciones de la zona Ñuble, coronel Diego Salas, detalló que “con esta incautación, se evitó la circulación de 2 millones de dosis de marihuana, que tendrían un avalúo de 10 mil millones de pesos, si bien no hay detenidos en esta ocasión, la información recabada fue puesta a disposición para continuar con las diligencias que permitan ubicar a los responsables de este ilícito”.

Por su parte, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Álvaro Serrano, señaló que "acá hay un trabajo en terreno apoyado por medios logísticos como el helicóptero; era un bosque del tipo nativo, no es una plantación al azar, sino que tenía un sistema de riego, había preocupación en el cultivo, por algo había plantas de hasta un metro y medio. Hay teorías que se trabajan, pero podríamos decir que estaba destinado a cubrir la región de Ñuble, por eso la importancia de este procedimiento".

"Con este hallazgo e incautación, Carabineros de la región de Ñuble registra este año el decomiso de más de 4.700 plantas de este género, con lo cual se remarca el trabajo de inteligencia para realizar las intervenciones correspondientes, y junto con controles y fiscalizaciones, obtener resultados positivos para la seguridad de la comunidad", agregó el coronel Salas.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, expresó que "es una tremenda responsabilidad que el OS7 tiene en términos de retirar esta cantidad de sustancias y evitar que se genere un comercio ilegal. Seguimos insistiendo en la denuncia para hechos de este tipo, como el *4242, donde el 83% de las denuncias anónimas que llegan corresponde a delitos de drogas".

