Investigan robos en servicentro de Copiapó: delincuente resultó herido de bala en uno de los atracos

La Fiscalía de Atacama está investigando dos delitos de robo que ocurrieron la madrugada de este martes en un servicentro de Copiapó, ilícitos en que uno de los involucrados resultó herido a bala luego de la llegada de personal de Carabineros.

Los antecedentes preliminares de estos hechos los entregó el fiscal jefe de esta ciudad, Christian González Carriel, quien se constituyó en el lugar junto a unidades especializadas de la policía uniformada, con la finalidad de dirigir las diligencias investigativas que permitan establecer la dinámica de lo ocurrido, además de la identidad de otros dos partícipes de los delitos quienes se dieron a la fuga.

“Se trata de dos robos cometidos en este servicentro ubicado en Avenida Copayapu con el callejón Guillermo Toro Lorca, el primero de ellos a las 03:30 horas y el segundo una hora más tarde, en que tres personas llegaron al sector de bodegas en la parte posterior del recinto, siendo sorprendidos por Carabineros en la segunda ocasión originándose, de acuerdo a versiones que están siendo confirmadas, un intercambio de disparos derivando en que uno de los involucrados resultó herido a bala y estamos corroborando que se trate de la misma persona que momentos más tarde ingresó al Hospital Regional donde está siendo intervenido aunque todo indica que sí”, dijo.

Agregó que las diligencias investigativas fueron ordenadas por el equipo de turno de la Bitacora Web de la Macrozona Norte de la Fiscalía respecto del trabajo indagatorio de distintas unidades de Carabineros, constituyéndose en el lugar con la finalidad de investigar más detalles y dirigir las acciones indagatorias. Agregando, además, que se llevan a cabo tareas destinadas a dar con el paradero de dos personas que también participaron de los robos, mientras que ya se logró recuperar el vehículo en que se movilizaban los imputados.

