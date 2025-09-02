Investigan procedimiento en que falleció mujer que transportaba droga en sector del peaje ubicado entre Copiapó y Caldera

La Fiscalía de Atacama se encuentra investigando un procedimiento policial que se llevó a cabo durante la madrugada de este martes, donde falleció una mujer que transportada droga.

Según los antecedentes del caso, el hecho ocurrió a eso de las 02:00 horas en el sector del peaje ubicado entre Copiapó y Caldera, cuando un vehículo que transportaba droga en dirección al sur del país fue sorprendido por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

En medio de esta situación, la policía hizo uso de sus armas de servicio en contra del automóvil en que se movilizaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, falleciendo una de ellas. El móvil terminó deteniendo su marcha kilómetros más al norte.

La fiscal jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Paula Barrueto, explicó que “las diligencias ordenadas por la Fiscalía buscan establecer precisamente cómo ocurrió la agresión fatal con arma de fuego y los momentos previos a su uso. Todo lo cual será agregado a la carpeta de esta causa en que, además, se tomarán declaraciones a todos los involucrados y testigos de lo ocurrido”.

En cuanto al transporte de la droga, la persecutora señaló que el cargamento fue incautado por funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, y mencionó que se concretó la detención de otras seis personas por la comisión de este delito, tres de ellos ocupantes de una camioneta que cumplía tareas de punta de lanza.

La Fiscalía instruyó a miembros del Equipo ECOH y detectives de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI para realizar las pericias correspondientes en este caso.

(Imagen: Fiscalía)

PURANOTICIA