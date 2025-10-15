Investigan muerte de un hombre que fue encontrado sin vida al interior de un vehículo en Chillán Viejo

El Fiscal Regional (s) de Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, informó que la Fiscalía Local de Chillán trabaja con la Brigada de Homicidios y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, para aclarar la muerte de un hombre y las lesiones de otro, producto de armas de fuego, hecho que se produjo en Chillán Viejo.

Cerca de las 00:30 horas de este miércoles, el conductor de un automóvil, M.M.C (32), fue encontrado fallecido por un disparo de bala en calle Martínez de Rosas, a la altura del número 1600.

“En el mismo vehículo fue hallado herido, con un balazo en la pierna, otro hombre de 24 años, quien fue detenido, pues desde el vehículo en que estaba se incautó marihuana”, dijo el persecutor.

Acotó que “la detención de este imputado, quien está fuera de riesgo vital, se amplió por 5 días, en el marco de las disposiciones que permite la Ley de Drogas”.

Canahuate explicó que en el sitio del suceso trabajó la fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal González, quien realiza intensas diligencias con los efectivos especializados de la PDI para aclarar la dinámica de los hechos y la eventual participación de más imputados. Lo anterior, pues cerca del auto se incautó una mochila con cocaína y dos armas de fuego, y hay múltiple evidencia balística, de armas de fuego largas y cortas, que analizar.

El subprefecto Raúl Sánchez, jefe de la Brigada de Homicidios, afirmó que “la evidencia balística será periciada por el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI”. Agregó que “existen varias hipótesis de lo sucedido, las cuales deben ser verificadas con el trabajo científico”.

En lo que va del año se han registrado 10 homicidios en la región de Ñuble, cuatro de ellos femicidios. De las muertes no asociadas a violencia de género, este homicidio es atípico, por el uso de armas de fuego y la presencia de droga. Los otros homicidios habían sido con armas blanca o, en un caso, con un elemento contundente.

