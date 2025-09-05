Investigan muerte de mujer encontrada con herida en el cuello en Santa Juana

Una mujer de 51 años fue encontrada sin vida en su casa en Santa Juana, Región del Biobío, con una herida cortopunzante en el cuello. El hallazgo lo realizó uno de sus hijos, quien llegó al domicilio cerca de las 13:00 horas del jueves para dejarle víveres. Al no obtener respuesta, ingresó a la vivienda y la encontró herida.

A pesar de que se llamó de inmediato a los servicios de emergencia, el personal que llegó al lugar solo pudo constatar el fallecimiento de la mujer. El teniente Sergio González, de la Tenencia de Santa Juana, comentó que la dinámica familiar de la víctima era "un tanto compleja" y ya estaba siendo investigada por la Fiscalía y el Juzgado de Familia de la comuna.

El Ministerio Público ordenó que la Brigada de Homicidios de la PDI se hiciera cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. De momento, no hay personas detenidas.

Según información de TVN Red Biobío, se está evaluando la posibilidad de declarar el funeral de la víctima como de "alto riesgo", aunque esta medida aún no ha sido confirmada oficialmente. Las investigaciones del caso continúan en desarrollo.

PURANOTICIA