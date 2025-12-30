Investigan muerte de hombre que llegó "de manera alterada" a casino de juegos en Copiapó

La Fiscalía de Atacama, con su Unidad SACFI-ECOH, junto a detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), se constituyeron durante la madrugada de este martes en dependencia del casino de juegos en Copiapó por el fallecimiento de un hombre de 30 años.

El fiscal Sebastián Coya González ordenó la revisión de las cámaras de seguridad del recinto, además de aquellas que se ubican en las cercanías con la finalidad de establecer la dinámica previa al deceso.

“Los antecedentes reunidos indican que esta persona llegó de manera alterada a la zona de acceso alrededor de las 2 de la madrugada, ocasión en que fue llamado a la calma por guardias y personal del recinto quienes incluso le ofrecieron agua”, indicó.

El persecutor detalló que “el estado eufórico de esta persona continuó y pudo acceder a la sala de juegos luego de quebrar una mampara. Todo ello, pudimos advertirlo por los registros de las cámaras de seguridad”.

Y señaló que una vez en el interior de la sala de juego, la persona pudo ser reducida por personal de seguridad e incluso clientes, luego de lo cual sufrió una situación médica falleciendo en el lugar por causas que deberán ser establecidas por la autopsia que llevará a cabo el Servicio Médico Legal.

“En esta etapa de la investigación de acuerdo con lo advertido por las imágenes y luego de la revisión del cuerpo, no hay evidencia de la intervención de terceras personas en el fallecimiento. Cuestión que deberá ser confirmado con el informe de autopsia”, dijo el fiscal.

