Investigan muerte de carabinera al interior de una comisaría en Coquimbo: se inició un sumario administrativo

La Prefectura de Carabineros de Coquimbo dio a conocer que la funcionaria se desempeñaba como Cabo 1° y según antecedentes preliminares, habría atentado contra su vida.
La Policía de Investigaciones (PDI) investiga la muerte de una carabinera al interior de una comisaría en la región de Coquimbo.
La Prefectura de Carabineros de Coquimbo dio a conocer que la funcionaria se desempeñaba como Cabo 1° y según antecedentes preliminares, habría atentado contra su vida.
“Tras ocurrido el hecho, personal institucional le prestó de inmediato los primeros auxilios en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la funcionaria falleció”, informaron.
Añadieron que “con el propósito de garantizar la máxima transparencia del proceso investigativo, las diligencias fueron encargadas a la Policía de Investigaciones de Chile; paralelamente, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo”.
Desde Carabineros expresaron sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de labores de la fallecida funcionaria.
Cabe señalar que el Ministerio Público instruyó diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
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