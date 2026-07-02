Investigan hallazgo de 175 kilos de marihuana en zona fronteriza próxima a Hito Cajón en San Pedro de Atacama

La Fiscalía de Calama abrió una investigación por el hallazgo de 175 kilos de marihuana en un sector próximo a Hito Cajón, en la comuna de San Pedro de Atacama, la cual se encontraba al interior de sacos ubicados en medio de la pampa.

La droga fue detectada por personal de la Fuerza de Tarea de la Policía de Investigaciones de Chile, en el marco del trabajo estratégico que diversas instituciones del Estado realizan en zonas comúnmente empleadas para el ingreso de droga y contrabando, todo ello, bajo dirección del Ministerio Público.

Cabe señalar que, con esta nueva incautación, el total de drogas decomisadas en la primera mitad de este año en la región se sitúa en torno a las 46,6 toneladas, lo que supera largamente lo incautado durante todo 2025, que fueron 38,9 toneladas.

De igual modo, desde octubre de 2023, las incautaciones de droga en la región sobrepasan las 112 toneladas, dando cuenta así del trabajo coordinado, constante y profesional de todas las instituciones que luchan contra el narcotráfico en la región.

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