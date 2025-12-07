Investigan femicidio frustrado en Panguipulli: mujer queda con lesiones graves y agresor está hospitalizado

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, el imputado habría intentado asesinar a la víctima golpeándola reiteradamente en la cabeza y posteriormente asfixiándola. El ataque se detuvo únicamente gracias a la intervención de uno de los hijos de la mujer, quien logró impedir que la agresión continuara.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital de Panguipulli, donde se constató la gravedad de sus lesiones. Tras el ataque, el hombre se habría autoinferido una herida penetrante en el tórax con un arma blanca, por lo que fue derivado al Hospital Base de Valdivia, donde permanece internado a la espera de una cirugía.

Para esclarecer lo ocurrido, la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y determinó que el hombre será presentado a control de detención una vez que su condición de salud lo permita.

Además, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional acompañará a la mujer y a sus hijos durante todo el proceso investigativo, en el marco del protocolo para casos de violencia extrema contra mujeres.

PURANOTICIA