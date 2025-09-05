Investigan a sacerdote de colegio en Calbuco por presuntos hechos de connotación sexual tras denuncias de cuatro alumnas

La Fiscalía de Calbuco en la región de Los Lagos, y el Arzobispado de esa zona se encuentran investigando al prebístero Javier Velásquez Ángulo por hechos de connotación sexual tras denuncias de cuatro alumnas del colegio San Miguel.

El fiscal Marcelo Maldonado señaló que "como Fiscalía de Calbuco recepcionamos una denuncia dirigida desde el Colegio San Miguel, en la que se ponía en conocimiento antecedentes aportados por estudiantes del establecimiento, donde manifestaban haberse sentido vulneradas en el ámbito del pudor sexual por un profesor en un contexto educacional, y asimismo, que dicho profesor ejercía como presbítero del culto católico".

El persecutor detalló que se entregaron las instrucciones a la policía para establecer "si existen hechos constitutivos de delito, si los mismos están en el ámbito de competencia de esta Fiscalía, y establecer las responsabilidades de carácter penal que pudieran asociarse al caso en el evento de establecerse hechos que sean constitutivos de delito".

En tanto, el Arzobispado de Puerto Montt señaló que "hemos recibido noticas de una posible vulneración de derechos de menores de edad por parte del presbítero Javier Velázquez Ángulo, actualmente destinado a la parroquia San Miguel de Calbuco".

Además, anunciaron una investigación para "determinar la verosimilitud de estas acusaciones".

Desde el Colegio San Miguel explicaron que fue la psicóloga quien recibió los testimonios de alumnas y de estudiantes testigos que relataron situaciones que les generaron incomodidad y malestar.

"Ante estos antecedentes, el colegio ha resuelto suspender preventivamente de sus funciones al funcionario aludido, medida que se mantendrá mientras se desarrollan los procesos correspondientes. Esta decisión tiene como único propósito proteger a nuestras estudiantes y garantizar un ambiente seguro para toda la comunidad", indicó el establecimiento a través de un comunicado.

En conversación con el diario El Llanquihue, el acusado respondió que "nunca me había visto envuelto en algo así y espero que se pueda aclarar lo ocurrido".

"Me llegó la notificación del colegio y del Arzobispado sobre el inicio de una investigación previa, pero me dicen que me avisarán cuáles son las acusaciones", manifestó.

