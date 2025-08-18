Investigan a la PDI por disparo a repartidor de delivery en confusa diligencia en Talca

La Fiscalía de Talca se encuentra investigando un confuso suceso en el que un repartidor de delivery de 24 años fue baleado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

El incidente, ocurrido este lunes, se desató cuando el motorista intervino en el robo de un celular a una mujer en la intersección de 9 Oriente con 2 Norte.

Según los primeros antecedentes, el joven habría extraído un arma a fogueo en un intento de frustrar el asalto. Fue en medio de esta confusa situación cuando se encontró con un agente de la PDI, quien le disparó en circunstancias que aún se están esclareciendo.

El repartidor, quien no tiene antecedentes penales, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue sometido a una cirugía y se encuentra en estado grave pero estable.

El Ministerio Público ha iniciado diligencias para determinar la dinámica exacta del procedimiento policial y el uso del arma de servicio por parte del funcionario.

