Interno muere apuñalado tras violenta riña en cárcel de Valdivia

Un interno de 22 años falleció durante la tarde de este sábado al interior del Complejo Penitenciario de Valdivia, en la Región de Los Ríos, luego de ser atacado en medio de una riña registrada en uno de los comedores del recinto.

El hecho ocurrió específicamente en el comedor del módulo 54, donde el joven —que cumplía condena— fue agredido con un arma blanca de fabricación artesanal, sufriendo heridas de gravedad que finalmente provocaron su muerte.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que el altercado se produjo por causas que todavía están siendo indagadas. En tanto, el subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, detalló que el arma utilizada correspondía a un sable confeccionado de manera artesanal.

La PDI indicó además que el presunto autor del ataque estaría identificado, luego del análisis de cámaras de seguridad del penal y otras diligencias realizadas en el lugar para establecer con precisión la dinámica del homicidio.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para la autopsia correspondiente, la cual permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento. De acuerdo con antecedentes preliminares, el interno fallecido era oriundo de Valdivia y habría mantenido conflictos previos al interior del recinto.

