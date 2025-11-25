Intensifican extracción de aceite derramado en el lago Chungará tras accidente en la ruta 11-CH de la región de Arica y Parinacota

Con dos embarcaciones, un equipo permanente de voluntarios y la disposición de más de 20 contenedores de entre 300 y 1.000 litros para almacenar el material contaminante, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Arica y Parinacota intensificó las labores de extracción de aceite de soya a granel derramado en el sector Chungará del Parque Nacional Lauca, luego del accidente protagonizado por un camión boliviano en la ruta Internacional 11CH, el miércoles recién pasado.

Según informó Lino Antezana, director regional de Conaf, comenzó el reconocimiento en terreno y la evaluación del estado del área afectada por parte de la empresa Spill Tech, para determinar las acciones de extracción que realizarán en el sector contaminado al interior del lago Chungará y del bofedal altoandino. Esta empresa fue contratada luego que Senapred decretara alerta amarilla en el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Entre jueves y sábado se logró extraer de forma manual cerca de 2.900 litros de aceite, es decir, un promedio de 1.000 litros diarios, gracias a la ayuda de 15 personas en promedio por día, entre trabajadores y trabajadoras de Conaf y voluntariado.

Las embarcaciones iniciaron su trabajo este lunes, recorriendo la orilla del lago, a cerca de 1 metro de profundidad, donde se encuentra concentrado el aceite de soya.

Respecto a las 80 aves con potencial de afectación identificadas la semana pasada en el lugar, un total de 17 recibieron ayuda inmediata. De estas, 11 fueron rescatadas y entregadas al Servicio Agrícola y Ganadero: 8 patos puna y 2 taguas gigantes y 1 cormorán, en buenas condiciones. Lamentablemente, 6 aves no pudieron sobrevivir: 2 taguas, 3 patos jergones chicos y 1 pato puna.

Según informó Sandro Maldonado, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, “por ahora no se han realizado más rescates, por lo que quedamos a la espera de la información que se procese durante estos días. La prioridad para nosotros será evaluar la propuesta de trabajo que entregue la empresa encargada de la extracción del aceite, para continuar lo antes posible con las labores de rescate de fauna”.

Finalmente, el profesional informó que la afectación de flora no ha avanzado, y se mantiene el daño al pajonal (Festuca orthophylla) y diferentes especies de poáceas; arbustivas como tola (Baccharis santelicis) y suputula (Parastrephia lepidophylla; y formaciones xerofíticas como yaretas (Azorella compacta), las que se encuentran clasificadas en categoría de conservación vulnerable.

