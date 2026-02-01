Intensifican búsqueda de Julia Chuñil en Máfil: nuevas excavaciones amplían el radio de investigación

Las diligencias para dar con el paradero de Julia Chuñil continúan intensificándose en la Región de Los Ríos. Durante la jornada de ayer, equipos especializados retomaron las labores de búsqueda en las inmediaciones del domicilio de la ambientalista, ubicado en la localidad de Máfil, incorporando nuevos puntos de interés a la investigación.

Los trabajos, a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Chile, se enfocaron en el retiro total del radier de una bodega situada dentro del predio. Esta estructura pasó a ser clave luego de que un georradar detectara la presencia de un “objeto anómalo” bajo la superficie.

Sin embargo, ese no es el único sector que está siendo periciado. De acuerdo con información conocida por Meganoticias, durante esta jornada se sumó un segundo punto de interés en el mismo terreno, ampliando el radio de búsqueda de los restos de la víctima.

En paralelo, personal policial inició excavaciones en los alrededores de la vivienda del denominado “Chico Estéreo”, un adulto mayor de 90 años que residía en el predio. Según la hipótesis que maneja la Fiscalía, este hombre habría sido el centro de una discusión que, presuntamente, derivó en el homicidio de Julia Chuñil, atribuida a uno de sus hijos.

Desde el Ministerio Público se precisó que el terreno donde se emplaza la casa de la ambientalista se encuentra en calidad de “incautado”, al igual que todas las construcciones existentes en su interior. En ese contexto, explicaron que la orden judicial vigente autoriza a desmantelar cualquiera de estas infraestructuras en caso de que sea necesario para el avance de la investigación.

En tanto, el Juzgado de Garantía de Los Lagos acogió la solicitud del Ministerio Público para ampliar el plazo de indagatoria. Con esta resolución, las diligencias de búsqueda de los restos de Julia Chuñil podrán extenderse hasta el 28 de febrero, permitiendo a los equipos policiales profundizar las pericias en los distintos puntos de interés detectados en el lugar.

