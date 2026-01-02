Intensas labores de búsqueda de joven de 19 años desaparecido en el lago Llanquihue

Un joven de 19 años se mantiene desaparecido en el lago Llanquihue, comuna de Puerto Varas, desde la tarde del jueves 1 de enero de 2026; esto, tras volcar en una tabla de surf junto a un menor de 11 años que logró ser rescatado.

La Capitanía de Puerto informó que se activó un procedimiento de emergencia tras recibir un llamado al número 137, alertando sobre el volcamiento de una tabla de stand up paddle con dos personas, en el sector de Onces Bellavista, en Ensenada.

Al momento del incidente, a bordo de la estructura se encontraba un menor de 11 años, que logró ser rescatado exitosamente por un bote del sector. Sin embargo, el joven de 19 años sigue desaparecido, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Tras la alerta, la Autoridad Marítima local activó de forma inmediata los protocolos de búsqueda y rescate. Para las labores de rastreo, se ha desplegado personal de la Policía Marítima, por vía terrestre, en vehículos policiales y se dispuso el zarpe de una unidad marítima defender PM-2524 y un helicóptero naval hacia el área de emergencia.

En el dispositivo de rebusca, coordinado por la Armada de Chile, trabajan de manera conjunta un helicóptero del Grupo Aeronal Puerto Montt, con nadador de rescate; buzos especialistas de la Gobernación Marítima de Puerto Montt; bomberos; carabineros y personal del Bote Salvavidas de Puerto Montt.

La Capitanía de Puerto hizo un llamado a la comunidad a extremar las medidas de seguridad durante las actividades recreativas en el borde costero, atendiendo que el sector no se encuentra habilitado para este tipo de actividad por las malas condiciones por viento que afectan al sector.

