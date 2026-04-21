Instituto Obispo Silva Lezaeta retoma clases a 21 días del mortal ataque en Calama

A 21 días del mortal ataque del 27 de marzo pasado, alumnos de 1º a 5º básico del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama retornaron al establecimiento, con actividades de contención emocional y otras de carácter religioso.

La rectora del instituto, Alejandra Zamora, informó que, según cálculos preliminares, la asistencia promedio fue de 48% por sala, lo que equivale a unos 17 alumnos por curso, de un total de 35 que hay en cada uno.

“Este retorno gradual se hizo en términos bastante tranquilos. Los niños estaban muy contentos de reencontrarse con sus compañeros, y con sus profesores y asistentes de la educación. Tuvimos una buena asistencia y esperamos que vaya aumentando durante la semana, en la medida que vamos generando en las familias la confianza de que el colegio está en las condiciones de retornar y que los docentes estamos para atender a cada uno de los estudiantes”, recalcó.

Respecto de las actividades realizadas durante la primera jornada, la rectora detalló que “trabajamos en la contención socioemocional y durante la semana vamos a seguir focalizando las actividades en esa dirección, y, asimismo, como colegio católico, tuvimos espacios para la parte espiritual, con oración y encuentro entre nosotros”.

Para este miércoles 22 de abril está planificado el reingreso de los estudiantes de 6º a 8º básico, y para el viernes 24 de abril, los de 1° a 4° medio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al confirmar el calendario para el reinicio de las actividades en el establecimiento, el obispo de Calama, Tomás Carrasco, expresó que el foco de las actividades no va a estar en los contenidos académicos, sino que en el plano socioemocional, el autocuidado y el reencuentro de la comunidad escolar.

En cuanto a las medidas de seguridad, detalló que se dispuso que el ingreso y la salida de los alumnos menores sea por una puerta distinta a la de los cursos mayores. También contó que se reforzó la presencia de los inspectores de patio y que se solicitó a Carabineros que se realicen rondas policiales por el perímetro del colegio.

CLAUSURAN ZONA DEL ATAQUE

El obispo también reveló que el sector de los baños, zona en que se produjo el mortal ataque, se encuentra clausurado, que también se contará con sistemas detectores de metales y que los apoderados que retiren directamente a sus alumnos desde el instituto deberán portar tarjetas de identificación.

Entre otras acciones, Carrasco resaltó que “los padres y apoderados han sido escuchados”, agregando que “se les ha informado detalladamente de cada medida” y que, asimismo, “los 135 trabajadores del colegio están siendo acompañados para que ellos puedan enfrentar este retorno en condiciones”. También sostuvo que “un inspector o un profesor que no está bien, no puede cuidar adecuadamente a sus alumnos”.

PURANOTICIA