Mueren dos personas al capotar girocóptero en aeródromo de Puerto Aysén

Una investigación fue iniciada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) luego del accidente de una aeronave menor ocurrido la tarde de este domingo en el aeródromo Cabo 1° Juan Román, en Puerto Aysén, emergencia que dejó dos personas fallecidas.

El hecho movilizó a distintos organismos de emergencia luego de que personal del recinto aeronáutico alertara sobre la caída de un girocóptero al interior de las instalaciones.

Tras recibir el aviso, Bomberos, SAMU y Carabineros concurrieron al lugar para prestar apoyo y verificar la situación. El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén, Cristian Meza, explicó que "nos informan que un helicóptero capotó dentro del recinto".

Una vez en el sitio del accidente, los equipos de emergencia constataron la presencia de dos ocupantes al interior de la aeronave. Sin embargo, personal médico confirmó que ambos habían fallecido producto del impacto.

Al respecto, Meza indicó que "cuando abordamos el lugar, nos encontramos que habían dos personas en el interior del helicóptero, la cual, con personal SAMU, ellos constatan el fallecimiento de estas dos personas, que son personas adultas".

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como un hombre de 50 años y una mujer de 36 años.

Bomberos informó además que la aeronave involucrada correspondía a un girocóptero con capacidad para dos ocupantes. Pese a la violencia del accidente, no se registró fuego posterior a la caída.

Según detalló el comandante, la aeronave se precipitó en una zona de terreno blando, situación que influyó en las condiciones observadas por los equipos de emergencia. En ese sentido, explicó que "no cayó en la losa de la pista, sino que cayó en un sector barroso. Entonces, claro, tuvo bastante deformidad la aeronave, y el combustible que se derramó fue absorbido por la tierra".

Tras las primeras diligencias realizadas en el lugar, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la DGAC comenzó las pericias destinadas a establecer las causas del accidente.

PURANOTICIA