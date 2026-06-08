Prisión preventiva para siete excarabineros acusados de irregularidades en Atacama

El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó la prisión preventiva de siete excarabineros imputados por diversos delitos en la región de Atacama.

Un octavo exfuncionario quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras el tribunal dio un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

La Fiscalía Regional de Atacama los formalizó por delitos de obstrucción a la investigación, allanamientos ilegales y falsificación de documentos públicos, entre otros ilícitos cometidos en 2025 mientras pertenecían a la Prefectura de Atacama.

En la audiencia, los fiscales Pedro Pablo Orellana y José Tomás Abarca presentaron tres procedimientos policiales en que se detectaron los delitos, mientras que un cuarto hecho corresponde a la tenencia de fuegos artificiales y microtráfico respecto de dos de los imputados.

Los hechos fueron investigados por la Unidad SAC de la Fiscalía y personal de la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros de nivel central y de la región. Los imputados fueron detenidos en Copiapó y en otras ciudades del país.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra de todos ellos debido a la gravedad de los hechos y por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal accedió a la petición con respecto a siete de los imputados.

Respecto del lugar en que los investigados deberán cumplir con la medida de prisión preventiva, el juez indicó que será Gendarmería de Chile la que disponga el recinto en que ésta se concrete, velando por su respectivo resguardo.

PURANOTICIA