Prisión preventiva para imputado por robo con homicidio en La Serena

El Juzgado de Garantía de La Serena decretó la medida cautelar de prisión preventiva para C.A.M.A., imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de robo con homicidio, hecho ocurrido el pasado sábado en la comuna.

Durante la audiencia realizada, el magistrado Claudio Ayala Oyanedel ordenó el ingreso del acusado al recinto penitenciario, al estimar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, fijó un plazo de 80 días para la investigación.

Al fundamentar la medida cautelar, el juez Ayala Oyanedel sostuvo que el delito de robo homicidio “tiene asignada una pena de presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo calificado, adicionalmente el imputado registra condenas, de manera que ya de estas solas hipótesis, una de ella podría ser suficiente para considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas del 6 de junio de 2026, en la avenida Los Libertadores de La Serena. En ese lugar, el imputado, con el propósito de sustraer especies y causar la muerte de la víctima, le habría propinado diversas puñaladas con un elemento cortopunzante, además de golpes de puño y pies. Una vez reducida la víctima, C.A.M.A. la registró y se apropió del dinero que portaba.

Pese a la gravedad de las lesiones, el afectado logró reincorporarse y escapar hasta un servicentro cercano, donde finalmente se desplomó. Según la investigación, el imputado lo siguió hasta ese lugar y volvió a agredirlo físicamente, además de registrar nuevamente sus vestimentas. La acción fue interrumpida por personas que se encontraban en el recinto, quienes lograron retener al acusado.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de La Serena; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció mientras recibía atención médica en el centro asistencial.

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